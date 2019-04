Krumbacher Reitanlage soll wachsen

Ein langes, aktives Jahr mit vielen Veranstaltungen liege hinter dem Reit- und Fahrverein Krumbach – so fasste es Vorstand Hubertus von Dewitz bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am vergangenen Freitag zusammen. Auf der Tagesordnung standen auch Wahlen der Vorstandschaft. Hier setzt der Verein weiterhin auf ein bewährtes Führungsteam, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Das vergangene Frühjahr begann für die Krumbacher Reiter zunächst mit zwei Lehrgängen. Erstmals war dafür im Februar Trainer Marc Bauhofer für einen Springlehrgang zu Gast. Dieser sei bei den Mitgliedern gut angekommen, weshalb er eine Fortsetzung finden soll. Im März folgte ein Dressurlehrgang mit Roland Wachs.

Erfolgreiche Dressur- als auch Springprüfungen fanden beim Jugendturnier im März statt. Zu Beginn der Sommerferien fand zudem ein Voltigier-Zeltlager an der Halle statt. Gemeinsame Sache machten die Reiter- und die Voltigierjugend beispielsweise bei einem Grillfest im Sommer. Bei einer Fortbildung im November mit dem Deutschen Roten Kreuz lernten die Jugendlichen, was bei einem Reitunfall zu beachten und wie zu handeln ist. Das zweitägige Springturnier inklusive einer Beachparty im September markierte wieder den Abschluss der „Grünen Saison“.

Den Jahresabschluss der Turniere bildete das Dressurturnier im Oktober. Um das Jahr ausklingen zu lassen und um sich bei den vielen Helfern zu bedanken, fand am 27. Oktober ein Turnierhelferfest im Reiterstüble statt.

Auch auf Auswärtsturnieren waren zahlreiche Vereinsmitglieder erfolgreich unterwegs – nicht zuletzt Vorstand Hubertus von Dewitz, der Deutscher Meister in der AJA (International Association of Jumping riding Ambassadors) wurde. Catrina Gäßler startete außerdem bei den „Special Olympics“ in Herbrechtingen und konnte bei ihrem ersten Turnierstart gleich den Titel der Landes-Championess mit nach Hause nehmen. Celine Wiedemann konnte zahlreiche Siege und Platzierungen bei Springprüfungen sammeln und wurde in Baden-Württemberg vierte der Leistungsklasse vier.

Da der Verein finanziell gut dasteht, soll es in naher Zukunft eine Erneuerung und Erweiterung der Außenanlagen geben. Der Außenreitplatz soll vom bisherigen Rasenplatz in einen Sandplatz umgebaut und vergrößert werden.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Erster Vorsitzender bleibt weiterhin Hubertus von Dewitz. Als zweiter Vorsitzender wurde Hubert Hellmann wiedergewählt. Auch bei Kassier und Schriftführerin bleibt es bei der bisherigen Besetzung: Bianca Erath und Christine Schlatterer führen ihr Amt fort. In den Beisitz wurden Daniela Broll, Wiltrud von Dewitz, Hansjörg Egger, Katrin Gössl, Jochen Helfert, Klaus Kathan, Irmela Kristin, Daniela Mossmann und Karl-Heinz Wiedemann gewählt.