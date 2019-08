Krumbacher Nachwuchsreiterinnen auf Erfolgskurs

Für die Nachwuchsreiterinnen des Reitvereins Krumbach läuft die diesjährige Turniersaison bisher wie am Schnürchen: Auf zahlreichen Turnierplätzen in der Region zeigten sie sich mit ihren Pferden in Bestform.

Nicole Zuber erzielte mit Latin Lover gleich vier Platzierungen: In Wangen stellte sie sich in einem E-Springen der Konkurrenz – mit einer Wertnote von 7,0 gab es Platz 13. In Bergatreute reichte es im E-Springen mit einer 7,1 für Platz sieben. In einem E-Springen nach Zeit gab es Platz neun. Auf dem Spießhof bei Herdwangen starteten die beiden ebenfalls in einem E-Springen und schafften es auf Rang sieben.

Marleen Rösch ging mit Virtual Reality ebenfalls in Bergatreute bei einer E-Dressur an den Start und erreichte mit einer 7,0 Platz acht.

Auf dem Lusshof bei Laupheim starte Sophie Riegger mit ihrem Pony Miss Farny in der Vielseitigkeit. In der E-Dressur konnte sich das Paar mit einer 7,9 als Zweite platzieren. In der Gesamtwertung gab es Platz drei. In Grasbeuren startete das Paar ebenfalls in einer E-Dressur und erreichte den siebten Platz.

Ramona Gührer und ihr Wallach Encantaro ließen in Bad Waldsee die Konkurrenz hinter sich. Mit einer Wertnote von 8,0 konnten sie die A*-Dressur für sich entscheiden. In Fronhofen startete das Paar in einer A**-Dressur und konnte sich als Achte platzieren. Den dritten Platz gab es in der Dressurreiter-A* in Leutkirch-Haid. Dass die beiden auch springen können, zeigten sie in Dietmannsried und Bad Wurzach: In A*-Springen konnten sie einen siebten und einen dritten Platz auf ihr Erfolgskonto verbuchen.

Sabrina Schmid und Q-Tipp gingen in Pfullendorf im einem L*-Springen an den Start. Hier hab es Platz sechs für das eingespielte Paar. In Madenreute reichte es im Stil-A* für Platz drei und im A** für Platz sieben. In Leutkirch-Haid konnten die beiden im 2-Phasen-L* den sechsten Platz erreiten.

Für Celine Wiedemann und Ihre flinke Quintera war die laufende Saison ebenfalls bereits erfolgreich. In Sauldorf-Boll und in Langenau gab es Platz drei und fünf in Springprüfungen der Klasse L*. In Leutkirch-Diepoldshofen schafften die beiden es zum Sieg in einer Springprüfung der Klasse L*. Einen vierten Platz gab es in einem M*-Springen. Auf den Turnieren in Weingarten, Wangen, Leutkirch-Haid und Bad Wurzach sammelten die beiden ebenfalls Platzierungen in L*-Springen. Mit Ihrer Nachwuchshoffnung „Gogo Fantasy“ war Celine Wiedemann ebenfalls bereits erfolgreich auf Turnieren: In Schmalegg belegten die beiden Rang vier in einer Springpferdeprüfung A**. Gleich drei Platzierungen konnten die beiden außerdem aus Sexau mit nach Hause nehmen. In einer Stil-Springprüfung der Klasse A* bekamen sie die Wertnote 7,9 und die silberne Schleife. Im Stil-A** belegten sie zudem mit einer Wertnote von 7,5 rang fünf.

In Sexau konnte sich auch Sabrina Schmid mit „Q-Tipp“ über eine Platzierung freuen: Sie schaffte es auf Rang drei in einer Dressurprüfung der Klasse L*. Selina Hellmann startete mit „Viento“ in einer Springprüfung der Klasse L* und wurde als Zehnte platziert. Ihre Schwester Jasmin Hellmann war mit „Cool“ ebenfalls in Sexau dabei. In einer Stilspringprüfung Klasse E konnte sie die Richter von sich überzeugen und holte sich den Sieg. In einem E-Springen auf Zeit gab es Platz fünf. In einer Stilspringprüfung Klasse A* landeten die beiden mit einer Wertnote von 7,7 ebenfalls auf Platz fünf. Einen dritten Platz erreichten sie in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. In Langenau starteten die beiden außerdem in einem E-Springen und konnten den fünften Platz mit nach Hause nehmen.