Krumbacher Musikanten fahren Kuchenpakete aus

Da die Krumbacher Musikanten dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Pfingstfest in der Reithalle feiern dürfen, haben sie am Pfingstsonntag eine Kuchenlieferaktion geplant. Sie liefern dabei am Pfingstsonntag, 31. Mai, von 11 bis 14 Uhr Kuchenpakete aus. Ein Paket entspricht fünf Kuchen beziehungsweise Torten. Die Kuchenpakete können bis Freitag, 29. Mai, bei Daniela Bentele unter der Telefonnummer 07542 / 95 22 82 oder per WhatsApp unter der Nummer 0175 / 940 21 19 oder per E-Mail an dani.bentele@t-online.de bestellt werden. „Das Ganze läuft auf Spendenbasis“, so die Pressemitteilung.