Krumbacher Breitensportler auf Erfolgskurs

Neben erfolgreichen Spring- und Dressurreitern sowie Voltigiererinnen (SZ berichtete) hat der Reit- und Fahrverein Krumbach auch eine aktive Breitensportler-Gruppe. Diese hat vor Kurzem bei den Breitensportturnieren in Neuravensburg und Waldburg fleißig Schleifen sammeln dürfen, wie der RFV in einem neuen Pressebericht vermeldet.

Eine hölzerne Wippe, ein Slalom, eine knisternde und glitzernde Plane auf dem Boden, überall flatternde Bänder und Luftballons – auch so kann ein Reitturnier aussehen, wenn es sich um einen Wettkampf in der Kategorie Breitensport handelt. Gefragt sind hier nicht ein schickes Reitdress und gewienerte Stiefel, sondern ein Pferd, das sich hundertprozentig auf seinen Reiter verlässt und seine Hufe deshalb zum Beispiel auf die unheimliche Plane setzt oder über eine schwankende Brücke balanciert. Weil sich die Kategorie Breitensport über stetigen Zulauf freut, hat der Pferdesportkreis Oberschwaben neben der alljährlichen PSK Meisterschaft dieses Jahr erstmalig einen „Breitensport-Cup“ ausgeschrieben.

In Neuravensburg starteten Alina und Nico Hahn auf dem Pony „Frodo“ beim „Führzügel Trail Parcours“, begleitet von Vanessa Kessler am durchhängenden Führstrick. Von einem Ständer mussten die Starter einen Ring abnehmen, einhändig reiten und den Ring wieder sicher ins Ziel bringen. Im Trab ging es in Schlangenlinien um Pylonen – und auch ein Stangen-L musste korrekt durchritten werden. Alina wurde mit einer Wertnote von 7,0 Vierte, Nico – der mit seinen sechs Jahren der jüngste Teilnehmer in dieser Prüfung war – kam mit einer Wertnote von 5,8 auf den neunten Platz.

Doch auch die erwachsenen Breitensportler des Reit- und Fahrvereins Krumbach waren in Neuravensburg gut unterwegs. Beim „Actionparcours“ entschied Schnelligkeit über die Platzierung. Los ging es durch einen Flattergang, danach durch ein Stangenlabyrinth. Nach einem Sprung mussten die Reiter ein Fass „abräumen“. Nichts herunterfallen durfte dagegen in der „hohlen Gasse“, wo eng zusammenstehende Tonnen mit Pylonen und Tennisbällen platziert waren. Flott ging es über acht Bodenstangen und die Plane und anschließend mit Vollgas durch einen schwarz-grauen Flattervorhang, bei dem viele Pferde verweigerten. Simone Hahn belegte, trotz zwei Fehlern durch ihren schnellen Ritt auf „Ronja“ Platz drei. Vanessa Kessler sicherte sich Rang elf.

Auch beim Breitensportturnier in Waldburg sammelten die Krumbacher Reiter viele Schleifen. Knifflige Aufgaben erwarteten die Teilnehmer beim Trailparcours: ein Tor öffnen und wieder schließen, zu Pferd mit einem schweren Cricket-Schläger einen Ball durch ein Stangen-L bugsieren, mit einem Tennisball in der Hand über eine hölzerne Brücke und ein Cavaletti reiten und den Ball anschließend auf einem Holzbrett ablegen. Nur die drei gehorsamsten Pferde kamen ohne Verweigerung durch eine Gasse aus Schwimmnudeln. Ein Holzklotz war sicher durch einen Slalom zu transportieren. Erst wenn das Pferd mit seiner Last rückwärts in eine Stangengarage eingeparkt war, hatten die Teilnehmer auch dieses Hindernis bewältigt.

Nur drei Reiter sind fehlerfrei

Lediglich drei Reiter kamen fehlerfrei ins Ziel. Simone Hahn siegte auf „Ronja“ mit der vollen Punktzahl und einer traumhaften Zeit von 2:19 Minuten. Vanessa Kessler wurde auf „Ronja“ Neunte, Alina Hahn auf „Rocky“ Siebte. Vanessa Kessler sicherte sich außerdem mit Pferd „Ronja“ den elften Platz im Actionsparcours.

Beim Spieleparcours wurde Simone Hahn auf „Ronja“ Vierte und Vanessa Kessler auf „Ronja“ Fünfte. Alina Hahn, die hier erstmals ohne Führzügel an den Start ging, war auf „Rocky“ zweitbeste Jugendliche. Bei den Hindernissen dieser Disziplin war ritterliche Reitkunst gefragt. Da musste ein Becher zu Pferd ins Ziel gebracht und mit einem Schwert ein Luftballon zerstochen werden. Die Balancesteine erinnerten an eine Furt, wie sie dazumal mancher Ritter, sein Streitross am Zügel führend, queren musste. Auch beim Reiten mit einer Flagge in der Hand über Brücken und durch enge Gassen bewiesen die Teilnehmer aus Krumbach große Geschicklichkeit und rücken bei der PSK-Meisterschaft weiter vor.