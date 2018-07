Krumbach & Co.: Breitbandarbeiten sollen im Frühjahr starten

Anbieter aus Ravensburg bietet Internet per Funk im ländlichen Raum an

Insgesamt 40 Funkmasten betreibt die Firma Regionetz aus Ravensburg im Gebiet zwischen Riedlingen, Pfullendorf, Neukirch und Friedrichshafen. Darüber können gewerbliche und private Kunden Internet empfangen, aber auch Telefonate führen. Drei Tarife von vier bis 100 Mbit werden auf der Homepage angeboten. „Auch mehrere Telefonanschlüsse sind pro Vertrag möglich“, sagt Regionetz-Chef Norbert Herter.

In Krumbach gebe es die besondere Situation, dass dort ein leistungsfähiger Funkmast (1 GBit) existiert. Den habe Regionetz seinerzeit extra für Vaude aufgestellt, sagt Herter. Damit sei die volle Abdeckung aller Haushalte in dem Ort möglich. Den Preis hält Herter für konkurrenzfähig, insbesondere wenn man Wechselboni abziehe. Und auch mit Glasfaseranbindung würden einige Unternehmen in der Region als Sicherheit noch das Funknetz aufrechterhalten. Hier gebe es auch eine Kooperation mit der Teledata.

Mit beiden Kanälen gebe es eine Verfügbarkeit von 99,95 Prozent für Unternehmenskunden und 99,7 Prozent für Privatkunden. „Wenn es mal Ausfälle gibt, dauern die über Funk höchstens ein paar Minuten“, sagt Herter. Das könne bei großen Entfernungen zwischen Mast und Empfänger bei schwerem Gewitter auftreten. Unter einem Kilometer gebe es aber in der Regel kein Problem. Durchtrenne ein Bagger ein Kabel, könne das hingegen länger dauern, sagt Herter.

In Krumbach sei die Verfügbarkeit auch für Privatkunden so hoch, weil der Mast über einen Ring angebunden sei, zudem gebe es für alles Ersatzschaltungen. Die Besonderheit gegenüber Mobilfunk sei, dass Sender und Empfänger exakt aufeinander ausgerichtet würden. Dadurch komme es nicht zu Funklöchern oder Überlastungen. (hil)