Kreisvorsitzende Antonie Gierer im Amt bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, den 21. März fand unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen die Jahreshauptversammlung der Landfrauen Tettnang für die Jahre 2020, 2021 und 2022 im Gasthaus Hirsch in Liebenau statt. Kreisvorsitzende Antonie Gierer begrüßte alle Anwesenden und freute sich über die rege Teilnahme. Nach dem Tätigkeitsbericht aus der Vorstandschaft trug Maria Nuber die Kassenberichte der vergangenen drei Jahre vor, welche von den Kassenprüferinnen geprüft und für vollständig und korrekt befunden wurden. Bei der Wahl der Vorstandschaft übernahm Maria Gührer die Wahlleitung, herzlichen Dank für die Bereitschaft. Es konnten alle Damen in den Ämtern bestätigt werden – auf Uschi Gierer folgt Annemarie Bachmann. Im Anschluss folgten Gratulationen zu den runden Geburtstagen, Glückwünsche zur Hochzeit und die Verabschiedung zweier Ortsbäuerinnen. Ein herzliches Dankeschön gilt den ausgeschiedenen Ortsbäuerinnen und Uschi Gierer als Beisitzerin in der Vorstandschaft für die jahrelange zuverlässige Zusammenarbeit. Antonie Gierer wurde herzlich für ihre langjährige Tätigkeit auf Orts- und Kreisebene gedankt. Nachfolgend wurden die Termine und Veranstaltungen auf Kreisebene für das kommende Jahr vorgetragen. Im April findet in Tettnang der Frühlingsmarkt statt, im Mai dürfen wir uns auf einen Tag mit Uli Böttcher in der Argentalhalle in Laimnau freuen und am 24. Juni 2022 findet die Veranstaltung „Rund um die Biene“ statt. Im Januar 2023 soll nach heutigem Stand wieder die Fruchtwelt in der Messe in Friedrichshafen stattfinden. Es hat alle sehr gefreut, dass die Hauptversammlung wieder in Präsenz stattfinden konnte und dass die Mitglieder voller Tatendrang für die kommenden Veranstaltungen sind.