Kreismeister 2022 – Realschule Tettnang

In Markdorf fanden bei fast schon tropischen Bedingungen die diesjährigen Kreismeisterschaften der Altersstufe WK II (Jahrgang 2006/2007) im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia statt. Gespielt wurde in zwei Gruppen á 4 Mannschaften und nur die beiden Gruppenersten kommen ins Finale. Die Realschule Tettnang traf im ersten Spiel auf das Karl-Maybach Gymnasium Friedrichshafen und war hier von Beginn an überlegen. Mit 7:0 wurde das erste Spiel deutlich gewonnen. Im zweiten Spiel gegen die Realschule Überlingen trafen die beiden stärksten Mannschaften der Gruppe aufeinander und es war eigentlich hier schon klar, wer das Spiel gewinnt wird wohl ins Finale einzieht. Dementsprechend engagiert gingen beide Mannschaften zu Werke. Kurz vor Schluss erlöste dann Nick Diehnelt die Tettnanger und erzielte den umjubelten Führungstreffer. Im letzten Spiel reichte somit ein Unentschieden gegen die Mannschaft der Schloß Salem Schule, um ins Finale einzuziehen. Hier ließen sich die Jungs der RS TT aber auf keine Rechenspiele ein und gewannen das Spiel mit 3:0 Toren. Das mit Spannung erwartete Finale gegen die Realschule Markdorf verlangte beiden Mannschaften alles ab. Es war das vierte Spiel an diesem Tag bei sehr heißem Wetter und angesichts der starken Leistungen in den Gruppenspielen ging die Realschule Markdorf als leichter Favorit ins Spiel. Aber von Beginn an dominierte die Realschule Tettnang das Finale, spielte groß auf und war dem Gegner läuferisch überlegen. Paul, Lasse, Ryan und Max zogen die Fäden im Mittelfeld und die Offensive mit Alessio, Jakob, Beni und Nick wirbelten den Gegner das Ein oder andere Mal durcheinander. Die starke Abwehr mit Luca, Hannes, Felix, Franz und Marius lies der starken Offensive des Gegners nahezu keine Möglichkeiten. Mit dem 1:0 von Benni Rabic fiel dann der längste fällige Führungstreffer, eingeleitet durch einen tollen Pass von Lasse Haib. Nick Diehnelt sorgte dann kurz vor Schluss für das 2:0 was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Somit heißt der neuen Kreismeister 2022 die Realschule Tettnang und qualifizierte sich hiermit für die Landesmeisterschaften.

Spieler: Luca Abele, Hannes Zach, Felix Bucher, Franz Steck, Ryan Radu, Max Brugger, Paul Zach, Lasse Haib, Jakob Mollnau, Alessio Vulpis, Nick Diehnelt, Benjamin Rabic und Marius Boos.