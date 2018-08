Kreishandwerkerschaft setzt auf E-Mobilität

Immer mehr Menschen sind elektrisch mobil. So auch die Innungsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis. In der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Friedrichshafen tanken Innungsmitglieder ab sofort kostenfrei Ökostrom, teilt die Kreishandwerkerschaft in einem Schreiben mit.

Gefördert wurde die Installation vom Stadtwerk am See. „Wir vertreten rund 2200 Handwerksbetriebe, bieten Fortbildungen an und stellen unsere Seminarräume für Veranstaltungen zur Verfügung“, so Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, „es gibt immer mehr Besucher mit dem E-Auto“. Die Reaktion der Besucher auf die neue Stromtankstelle und den damit verbundenen Service sind durchweg positiv.

Die kleine Ladebox wirkt unscheinbar, und doch lädt sie fünfmal schneller als eine herkömmliche Haushaltssteckdose: „Schon während eines zweistündigen Veranstaltungsbesuchs kann das Innungsmitglied die Ladung seines E-Mobils um bis zu 40 Prozent erhöhen“, erklärt Markus Keller vom Stadtwerk am See. Für Beetz und seinen Elektropartner war die Installation ein Kinderspiel. „Innerhalb weniger Stunden war alles erledigt, ohne bauliche Veränderungen“, erzählt Beetz. Ihm ist wichtig, dass die Kreishandwerkerschaft das Thema E-Mobilität fördert und sich damit für die Region und Umwelt einsetzt. Er ist sich sicher, dass bei seinen Mitgliedern der Einsatz von E-Autos steigen wird. Denn: „Vor allem Handwerksbetriebe sind viel, aber oft nur auf kurzen Strecken unterwegs“, erklärt er. Da lohne sich ein E-Auto.

Günther Lorch, stellvertretender Obermeister der Elektroinnung, hat bisher Ladeboxen hauptsächlich bei Industrie- und Gewerbepartnern installiert. „Es gibt immer mehr E-Mobilisten, die über eine private Stromtankstelle nachdenken“, so Lorch. Gut ist, wenn man bei der Planung eines Neubaus vorab mit dem Stadtwerk oder seinem Elektriker das Thema E-Mobilität bespricht. „Die Entwicklung der Elektroautos geht rasant voran, vor allem im Hinblick auf Speicherkapazität und Reichweite. Wir Elektronikbetriebe sorgen dafür, dass auch dann noch die Lade-Infrastruktur passt“, so der Meister für Elektrotechnik.

Das Stadtwerk am See fördert die Installation einer Ladebox im eigenen Zuhause mit einem 100 Euro-Tankgutschein. Mit Hilfe von Elektro-Partnern werden diese Ladeboxen in die bestehende Hausinstallation integriert, heißt es in dem Schreiben anschließend.