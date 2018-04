Keine Woche derzeit ohne Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga. Bevor am Wochenende der 24. Spieltag auf dem Spielplan steht, müssen heute und morgen erneut sechs Mannschaften eine Sonderschicht einlegen. Unter anderem erwartet der aktuell Tabellendritte SG Argental den Zweiten SG Kißlegg. Diese Partie musste am 14. Spieltag witterungsbedingt abgesagt werden. Beide Teams sind 2018 noch ungeschlagen.

Seit dem 17. Spieltag der FußballBezirksliga zeigt die Formkurve der SG Argental steil nach oben. Die Mannschaft von SGA-Trainer Philipp Meißner verbesserte sich von Tabellenplatz elf auf Platz drei.

Für Gegner SG Kißlegg ist es das erste von insgesamt drei Nachholspielen. Mit einem Dreier könnte die Mannschaft von SGK-Trainer Roland Wiedmann den Abstand auf Spitzenreiter FC Leutkirch bis auf zwei Punkte minimieren. Argental könnte dagegen mit weiteren drei Punkten den Abstand auf Platz vier weiter ausbauen. Für Spannung auf dem Fußballplatz in Laimnau ist also gesorgt.

Der derzeitige Fünfte SV Kressbronn und der Siebte SV Baindt haben ein wegweisendes Nachholspiel vor der Brust. Beide Mannschaften haben 35 Punkte auf der Habenseite. Sollte der SV Kressbronn gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach und der SV Baindt gegen den SV Beuren siegreich sein, dürfte der Klassenerhalt vorzeitig beschlossene Sache sein.