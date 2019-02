Kostenschätzung liegt bei drei Millionen Euro, doch die Zukunft des Freibads bleibt ungewiss

Auf knapp über drei Millionen Euro brutto schätzt die Tettnanger Verwaltung die Sanierung des Bädles in Obereisenbach mittlerweile. Diese Zahl hat Tiefbauamtsleiter Horst Hölz am Mittwoch im Technischen Ausschuss vorgestellt. Dies beinhaltet allerdings schon die Prognose einer fünfprozentigen Kostensteigerung im Jahr 2019. Auch wenn die Zahlen schon genau seien, sollen sie aber noch bis zur Sitzung des Gemeinderats im März präzisiert werden, so Hölz.

Etwas mehr als 1,1 Millionen Euro entfallen dabei auf die Erneuerung des Alubeckens durch ein neues aus Edelstahl samt damit zusammenhängender Arbeiten. Das Becken würde an gleicher Stelle installiert, im Zuschnitt aber leicht verändert sein. Unter anderem sieht der Plan auch barrierefreie Duschtassen vor. Der zweitgrößte Posten sind Arbeiten an den technischen Anlagen mit einem Volumen von 840 000 Euro brutto.

Chancen für Bundeszuschuss sind gering

Offen ist derzeit noch, ob der Bundeszuschuss gewährt wird. Allerdings wiegelte Bürgermeister Bruno Walter in der Sitzung bereits ab. Zwar wisse man es nicht, aber es gebe deutlich über tausend Anträge. Am Ende würden vielleicht hundert Projekte gefördert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Geld aus dem Topf in Tettnang lande, sei aber eher gering, da vor allem finanzschwache Gemeinden gefördert werden sollten. Bis zur Sitzung des Gemeinderats liege die Aussage über den Zuschuss aber hoffentlich vor.

Dementsprechend stimmte der Technische Ausschuss bei einer Stimmenthaltung mehrheitlich dafür, die Hinweise des Arbeitskreises „Freibad Obereisenbach“ in die weiteren Planungen aufzunehmen. Ebenso lautet der Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, diesen Arbeitskreis als beschließenden Planungsausschluss im Rahmen des vom Gemeinderat bewilligten Haushaltsplanansatzes zu bestimmen. Herausgenommen wurde indes der Empfehlungsbeschluss, im Herbst 2019 oder Frühjahr 2020 mit der Baumaßnahme zu beginnen. Hierüber soll der Gemeinderat am Mittwoch, 13. März, direkt ohne diesen Empfehlungsbeschluss entscheiden. Fällt das Votum in dieser Angelegenheit positiv aus, kann direkt nach der Sitzung des Gremiums ausgeschrieben werden. In diesem Fall kämen die Vergaben im Juni in den Ortschaftsrat Tannau und den Technischen Ausschuss. Die Entscheidung würde der Gemeinderat dann am 26. Juni fällen.