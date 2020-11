Kostenlose Online-Vorträge für Vereine

Zwei kostenlose Online-Vorträge der Initiative „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ im Bodenseekreis werden laut einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung in den nächsten Wochen angeboten. Einmal geht es um das Thema „Danke sagen, aber wie? Anerkennungskultur im Ehrenamt und freiwilligen Engagement.“ Der Titel des zweiten Seminars lautet „Ehrenamtliche Helfer und Funktionsträger gewinnen und motivieren.“ Außerdem können sich Vereine jetzt beim Landratsamt um eine Förderung bewerben.

Ehrenamtliches Engagement ist freiwillig. Aber die Anerkennung dafür, den Einsatz von Zeit, Ideen und teils auch materieller, Art ist wichtig für den Erhalt der Motivation, schreibt das Landratsamt des Bodenseekreises in einer Pressemitteilung. Was ist überhaupt Anerkennungskultur, welche Möglichkeiten gibt es und wie gelingt ein zufriedenstellender Ausgleich für ehrenamtliches Engagement? Diese Fragen stellen sich laut der Mitteilung Vereinsvorstände, Projektleiterinnen und Freiwilligenkoordinatoren regelmäßig. Der kostenlose Online-Vortrag gebe hier neue Impulse und Ideen, um die Anerkennungskultur im Verein, einem Projekt oder einer Einrichtung zu verbessern.

Er findet statt am Mittwoch, 25. November, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Referentin ist Gabriele Lang, Diplom-Sozialarbeiterin und systemische Organisationsberaterin mit dem Fokus Ehrenamt. Anmelden kann man sich bis 24.November per E-Mail an jungundengagiert@bodenseekreis.de, hier gibt es auch weitere Infos.

Immer mehr Vereine konkurrieren um immer weniger Mitglieder. Viele Vereine haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Mitgliederschwund, zu wenig Neueintritte, fehlendes Engagement der bestehenden Mitglieder sowie steigendes Durchschnittsalter der Mitglieder und vor allem Funktionsträger, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie kann es gelingen, diese Trends zu stoppen? Wie finden wir neue Mitglieder, die auch zu uns passen? Wie können wir Vereinsmitglieder dazu motivieren, sich stärker zu engagieren und mehr Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen? Diesen Fragen werden im zweiten kostenlosen Online-Workshop nachgegangen. Er findet statt am Dienstag, 1. Dezember, 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Referent ist Michael Blatz, Unternehmens- und Vereinsberater. Anmeldung bis 30. November unter jungundengagiert@bodenseekreis.de, hier gibt es auch und weitere Infos.

Vereine, Verbände und weitere Organisationsformen, die im kommenden Jahr junge Menschen als Freiwillige gewinnen möchten, können laut Kreisverwaltung ihr Interesse an einer Förderung bis zum 1. Dezember formlos per E-Mail an: jungundengagiert@bodenseekreis.de bekunden. Gefördert werden können demnach Beratung und Begleitung, Jugendprojekte, Jugendbeteiligungsprojekte und Mentoringprojekte zur Begleitung von jungen Freiwilligen durch erfahrene Engagierte. Abhängig vom registrierten Interesse werden die konkreten Förderanträge und Bedarfsbeschreibungen dann in einem nächsten Schritt gemeinsam erarbeitet.