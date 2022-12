Kooperation mit Demokratie Leben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was ist Heimat für mich? Mit diesem Gedanken setzten sich Kinder und Frauen künstlerisch in einem Workshop am Campus Tettnang Schulzentrum Manzenberg auseinander.

Wenn wir alle auch unterschiedliche Sprachen sprechen, die Kunst verbindet uns. So kamen über 30 Kinder am Vormittag und 8 Frauen verschiedener Herkunft am Nachmittag des 3. Dezembers zu einem Kreativworkshop zum Thema „Seele der Heimat“ in Campus Manzenberg zusammen. Die Künstlerin und Buchillustratorin Maria Dubinina, die ein ähnliches Projekt bereits erfolgreich in Russland durchgeführt hat, begleitete die Kinder mit speziellen und leicht lernbaren Aquarelltechniken durch die Veranstaltung. Die Teilnehmenden setzten sich reflektierend mit ihrer eigenen Heimat auseinander und lernten die Besonderheiten und Wahrnehmungen von „Heimaten“ Anderer kennen. Sie brachten die Bilder im Kopf zu Papier und so entstand eine wundervolle Ausstellung vielfältiger Gemälde. Die Teilnehmenden lernen: Was ist Heimat? Jeder hat eine eigene Wahrnehmung auf seine Umgebung. Jeder ist willkommen. Heimat kann international sein. Heimat kann an mehreren Orten sein.

Maria Dubinina studierte Kunst, Illustration und Graphikdesign in St. Petersburg und kam vor drei Jahren beruflich nach Tettnang. „Ich liebe es mit Hilfe der Farben Gedanken und Illusionen auf das Papier zu bringen, mich unterschiedlicher Maltechniken zu bedienen um magische Momente zu kreieren. Kreative Energie an die Teilnehmer der Workshops zu geben und neue Talente zu fördern ist meine Seelenangelegenheit.“, so Maria Dubinina.

Das Projekt „Seele der Heimat“ wurde von der Kinderstiftung Bodenseekreis im Rahmen der Aktionsfond der Partnerschaft „Demokratie leben!“ Bodenseekreis durchgeführt.