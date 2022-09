Konzert für Gesang und Gitarre in der Schlosskirche

„Träume deine Träume“ (Dream your dreams) heißt es am Sonntag, 18. September, wenn um 19 Uhr das Konzert der Minnie´s Children in der Schlosskirche Tettnang beginnt. Die Interpreten Lib Briscoe (Sängerin, Mutter) und Alex Williams (Gitarrist, Sänger, Sohn) nehmen das Auditorium mit auf eine gedankenvolle Reise durch die Landschaften menschlicher Eigenarten und Lebenserfahrungen.

Sanfte Zusammenklänge aus Stimme und Gitarre gemeinsam mit Gedichten afroamerikanischer Poeten erzeugen eine nachdenkliche Atmosphäre, ein gemeinsames Teilen ganz persönlicher Momente und Stimmungen mit dem Publikum. Neben eigenen Kompositionen präsentiert das Duo auch Coverversionen von Stücken anderer Künstler wie Sting, Ed Sheeran oder Toto.

Lib Briscoe und Alex Williams verbindet ein gemeinsamer Hintergrund musikalischer Traditionen aus Jazz, Blues, verschiedenen populären Formen, Musicals sowie Motown und Phillysound. Doch ihre Musik ist eklektisch und kann keinem bestimmten Genre zugeordnet werden. Jedes Stück entspringt je nach Belieben unterschiedlichen Elementen, bildet eigene Merkmale aus und wird zu einer Mischung mit ausgeprägt eigenem Ausdruck. Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag wird erbeten.

Mehr Informationen zu den Musikern unter https://www.facebook.com/Minnies.Children/