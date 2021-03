Kontrollgänger für Krötenzaun gesucht

Nachdem in der Region fast alle Kröten-/Amphibienzäune aufgebaut sind, folgt am Samstag, 6. März, auch der Zaun in Obereisenbach. Die Grundschüler am Ort haben bisher jahrelang sehr zuverlässig die morgendlichen Kontrollgänge übernommen. Leider fällt das in diesem Jahr aus, wegen Unterrichtsverschiebungen bezüglich der Pandemie. Umso mehr Helfer werden nun aus der Bevölkerung benötigt. Der Zaun muss täglich morgens und abends abgelaufen werden. Die Aktion dauert etwa vier bis fünf Wochen, je nach Witterung. Willkommen sind auch neue Helfer, die dann eine Einweisung bekommen. Mit Warnweste, Eimer und Handschuhen kann es schon losgehen.

Interessierte melden sich per Telefon oder E-Mail bei Doris Maier, 07542 / 522 96 beziehungsweise maier.doris@web.de oder bei Elke Pollok, 07542 / 95 14 93 beziehungsweise elke.pollok@outlook.de