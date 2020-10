Konrad Renz greift in einem Positionspapier Bürgermeister Walter an

Das Wort „Rückführungsbeauftragter“ steht in der Tradition rechter und rechtsextremer Gruppierungen. So sind in einschlägigen Webshops beispielsweise Aufkleber oder Emaille-Schilder mit diesem Schriftzug in Fraktur zu erstehen. Unter anderem die NPD hatte immer wieder gefordert, diese Stellen für die „Rückführung“ von Ausländern zu schaffen.

Ratsmitglied Konrad Renz (FW) äußert auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass er den Begriff „Rückführungsbeauftragter“ selbst gebildet habe, und zwar als Gegenüberstellung und Ergänzung zum „Integrationsbeauftragten“. Der Begriff sei nicht in Stein gemeißelt und könne „gerne anders formuliert werden, wenn es der Sache dient“. Renz verweist wie auch bei seiner Forderung nach „Rückkehr-Paten“ auf den neuen Asyl- und Migrationspakt der EU-Kommission. In dem nicht ganz unumstrittenen Entwurf ist in der Tat die Rede von Unterstützung bei der Rückführung und ebenso von Patenprogrammen. (hil)