Konfirmandenunterricht läuft weiter

Nach den Corona-Vermeidungsvorgaben des evangelischen Oberkirchenrates können die Veranstaltungen der Martin-Luther-Gemeinde in den kommenden Wochen nicht stattfinden, mit Ausnahme des Konfirmandenunterrichtes. Dies schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Die Jugendlichen treffen sich weiter unter den vorgegebenen Hygienevorkehrungen am Mittwochnachmittag in den beiden Gruppen im Martin-Luther-Gemeindehaus.

Es seien besondere Zeiten, die an alle Menschen besondere Anforderungen stellten, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Teillockdown fordere jeden Einzelnen und er fordere auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wie das gesamte Leben, so sei auch das Leben der Kirchengemeinde betroffen.

„Dass wir unsere Gottesdienste auch in den kommenden Wochen feiern können, ist wichtig, denn ich sehe sie gerade in dieser so herausfordernden Zeit als Ort der Stärkung für alle, eine Oase auf dem Weg, eine Zeit in der Gemeinschaft mit Gott erlebt werden kann“, sagt Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner. Darum lädt die Martin-Luther-Gemeinde weiterhin herzlich ein zu ihren Gottesdiensten, die am Sonntag unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen in der Schlosskirche und einmal im Monat in der katholischen Kirche in Neukirch gefeiert werden. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.

Ein besonderes Angebot zu den sonntäglichen Gottesdiensten ist auch weiterhin die Stille in der Schlosskirche. Sie findet wieder statt am Montag, 9. November, um 19 Uhr in der Schlosskirche.