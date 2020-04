Kommunion zuhause: Rückkehr zu alter Tradition

Da bei den übertragenen Gottesdiensten in der Corona-Krise nicht direkt die Kommunion empfangen werden kann, greift die St. Gallus-Gemeinde ab sofort auf eine uralte Tradition der Kirchen zurück, in der den Kranken zu Hause die Heilige Kommunion mitgebracht werden durfte. Das teilt das Pfarramt in einer entsprechenden Presseinformation mit.

„Um heute, in der Zeit leerer Kirchen, dennoch den Kommunion-Empfang zu ermöglichen, werden Kommunionhelfer beauftragt, die Heilige Kommunion zu den Gläubigen an die Haustüre zu bringen. Gleichzeitig wird ein Text beigelegt, der zur häuslichen Kommunionfeier anleiten soll. Mit dieser Möglichkeit wollen wir mithelfen, dass die Menschen, wenn auch in einer veränderten Form, das Sakrament der Eucharistie empfangen können“, heißt es vonseiten des Gemeindeteams. Da Gemeindemitglieder in Corona-Zeiten nicht in der Kirche zusammenkommen können, sind sie derzeit auf die ausgestrahlten Gottesdienste in den verschiedenen Medien angewiesen.

In Tettnang hat sich die St. Gallus-Gemeinde mit der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde zum „Gottesdienst zeitgleich“ verbunden. „Es ist eine Gelegenheit, sich zur gleichen Zeit daheim zum Gebet zu versammeln und dabei die Verbundenheit mit vielen anderen aus den Gemeinden zu erfahren“, erklärt das Pfarramt-Team in seiner Pressemitteilung.

Die Glocken der Gallus-Kirche laden demnach jeweils am Sonntagabend um 19 Uhr dazu ein. Als Anregung zum Nachdenken und Beten findet sich auf der Homepage von St. Gallus ein meditatives Angebot. Dort sprechen Mitglieder der Pastoralteams zu von Georg Grass eingespielten Liedern meditative Texte, die den Inhalt in die heutige Zeit übertragen sollen.

Wer am Sonntag, 19. April, und an den darauffolgenden Sonntagen jeweils zwischen 10 und 12 Uhr so die Kommunion zu Hause empfangen möchte, soll sich unter der Nummer 07542 / 937 40 im Pfarramt melden oder sich auf dem am Schriftenstand in St. Gallus ausgelegten Formular anmelden. Den Impuls zur Hausliturgie sowie das meditative Angebot gibt es im Flyer, der in der Kirche ausliegt, und außerdem auf den Homepages und