Kommunalwahl in Tettnang: Hohe Zahl an Fehlstimmen wirft Fragen auf

Nach der Wahl ist Kritik an der unechten Teilortswahl laut geworden. Das Problem: Wähler haben bei der Kommunalwahl teils zu viele Kandidaten aus Ortschaften angekreuzt, sodass diese Stimmen beim Auszählen nicht gültig gewesen sind. Dies ist laut Aussage von Marco Pudimat von der Stadt Tettnang in nicht unerheblichem Umfang passiert.

Insgesamt sind unter 201 322 Stimmen, die möglich gewesen wären, 36 792 Fehlstimmen gezählt worden. An der Gültigkeit der Wahl ändert sich dadurch nichts.

So entstehen Fehlstimmen

Fehlstimmen entstehen, wenn ein Wähler nur einen Teil seiner 22 Stimmen nutzt. Setzt er etwa nur zwölf Stimmen ein, enthält der Wahlzettel zehn Fehlstimmen. In dem Fall hat der Wähler entschieden, dass er nur einen Teil seiner Stimmen nutzen möchte. Dabei ist keine seiner abgegebenen zwölf Stimmen ungültig.

Anders sieht das aus, wenn ein Wähler mehr Kandidaten eines Wohnbezirks wählt, als er insgesamt darf. So kann jeder Wähler im Wohnbezirk Tettnang 14 Kandidaten jeweils bis zu drei Stimmen geben, in Tannau und Langnau sind es jeweils drei Kandidaten, in Kau zwei. Das ist die jeweilige Höchstgrenze. Gibt ein Wähler allerdings mehr als der zulässigen Anzahl von Kandidaten für einen Wohnbezirk eine Stimme, werden diese für diesen Wohnbezirk auf einen Schlag ungültig, während der Rest des Stimmzettels noch zählt.

Wann Stimmen für Wohnbezirke ungültig werden

Ein Beispiel: Gibt ein Wähler drei Kandidaten aus Kau eine Stimme, werden diese alle ungültig. Er hätte ja nur zwei Kandidaten aus Kau aussuchen dürfen. Gibt er zwei Kandidaten aus Kau je drei Stimmen, sind diese gültig: Die Höchstzahl der Kandidaten ist schließlich nicht überschritten. So läuft das auch in den anderen Wohnbezirken.

Laut Marco Pudimat lässt sich aus der Statistik nicht erkennen, wie viele Fehlstimmen ungewollt entstanden sind. Es sei aber „definitiv beobachtbar“, dass insbesondere in den Ortschaften Wähler zu viele Kandidaten aus ihrem Wohnbezirk angekreuzt hätten.

Wie das bei den beiden größten Fraktionen in Tettnang ausschaut

Dies kann durchaus zu Verschiebungen bei der Frage führen, wer in den Gemeinderat kommt und wer nicht. Das wird am Beispiel der beiden größten Fraktionen im Tettnanger Gemeinderat deutlich. Bei der CDU sind durch das Wahlverfahren vier der acht Sitze durch Ortschaftsvertreter belegt, bei den Freien Wählern sind es drei der sieben Sitze. Es kommen die Vertreter aus den Ortschaften ins Gremium, die die meisten Stimmen haben. Nicht jede Ortschaft muss vertreten sein. Nachrücker stammen allerdings nur aus den in der jeweiligen Fraktion vertretenen Wohnbezirken.

Am Beispiel der CDU (bei der alle Ortschaften vertreten sind) schaut das so aus: Joachim Wohnhas aus Kau hat mit 2133 Stimmen die wenigsten Stimmen der gewählten CDU-Räte. Dabei hat er lediglich 46 Stimmen mehr als der nicht gewählte Alexander Schulz (2087). Der Abstand von Wohnhas zu Winfried Ruetz (1990, Langnau) beträgt 143 Stimmen.

Auch bei den Freien Wählern (bei denen Kau nicht mehr vertreten ist) ist es ebenfalls eng: Konrad Renz aus Langnau liegt mit 1482 Stimmen auf dem letzten Platz der Gewählten seiner Fraktion. Das sind lediglich 35 mehr als bei Hubert Hahn aus Kau (1447), 52 mehr als bei Markus Witzemann aus Langnau und 139 mehr als Andrea Mayer aus Kau (1343). Sie alle schafften den Sprung ins Gremium damit knapp nicht. Die Differenz ist also auch hier gering. Angesichts der großen Zahl an Fehlstimmen – insgesamt sind es 18,3 Prozent der möglichen Stimmen auf gültigen Wahlzetteln – wirft das die Frage auf, ob das Ergebnis wirklich dem Willen der Wähler entspricht.

Verwaltung will Vorgehen prüfen

Sinn der unechten Teilortswahl ist, dass die Ortschaften auf jeden Fall im Gemeinderat vertreten sind. Angesichts der großen Zahl an Fehlstimmen sagt Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter, der das Verfahren schon länger kritisiert, dass viele ein Problem damit gehabt hätten, dieses zu verstehen. Hier habe er viele Rückmeldungen erhalten. Gerhard Brugger (FDP) hatte schon nach der Wahl angekündigt, sich für das Abschaffen der unechten Teilortswahl einsetzen zu wollen. Laut Bruno Walter wird auch die Verwaltung die nötigen Schritte prüfen. Es sei Zeit, darüber zu reden, sagt Walter. Das Verfahren werfe viele Fragen auf und lasse Raum für Spekulationen.