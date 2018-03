Kommissar warnt vor fiesen Tricks

Um sich wirksam vor Einbrechern zu schützen, gibt es technische Möglichkeiten, die Dieben den Zugang zum Haus erschweren oder unmöglich machen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Diebe die Scheibe einschlagen und durchsteigen, ist verschwindend gering“, sagt Polizeioberkommissar Hans Hunger. Die meisten Einbrecher versuchten lieber, das Fenster oder die Fenstertür auszuhebeln. „Ohne Sicherheitsverschluss funktioniert das in unter 25 Sekunden. Mit zwei Möglichkeiten können Sie aber verhindern, dass Fenster aufgebrochen werden: Entweder, Sie schrauben spezielle Riegel auf den inneren Rahmen. Oder Sie beauftragen eine Firma, eine Sicherheitsverriegelung in die Fenster einzubauen.“ Beide Möglichkeiten gebe es auch zum Nachrüsten bei bereits eingebauten Fenstern.

Bei Türen sei es wichtig, dass Mängel beispielsweise am Schloss nicht sichtbar sind. Das könne sonst einladend wirken. „Eine Mehrfachverriegelung in der Tür hält die meisten Einbrecher ab. Die gibt es auch zum Nachrüsten“, empfiehlt Hunger. Besonders die Türen zwischen Garage und Haus seien oft unsicher, das solle überprüft werden. Bei Schiebetüren, beispielsweise an der Terrasse, sei es außerdem ratsam, eine Holzlatte in den Mechanismus zu legen. So könne man schon viel tun, um die „Durchschnittsganoven“ von einem Einbruch abzuhalten. (hb)