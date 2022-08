Kommentar: Kita-Initiative der Eltern ist ein Armutszeugnis für die Politik

Nun gibt es doch eine pragmatische Lösung: Die Eltern kümmern sich selbst. Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann wird das auch klappen. Wichtig ist jetzt, dass sich genug Freiwillige melden.

Doch dass es so laufen muss, ist ein Armutszeugnis: Da gibt es einen Rechtsanspruch, aber viele Kommunen im Land sind wegen des Fachkräftemangels nicht in der Lage, diesen zu gewährleisten. Es fehlt schlicht der notwendige Nachwuchs. Der Druck aufs bestehende Personal wächst. Da gilt den Eltern besonderer Dank, die die „Ganztagslücke“ in Tettnang jetzt aus eigener Kraft füllen wollen.