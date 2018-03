Kolpingsfamilie feiert im Juni 150. Jubiläum

Die Kolpingsfamilie Tettnang hat ihre Mitglieder am Freitagabend zur 150. Jahreshauptversammlung eingeladen. Unter dem Motto „der Mut wächst immer mit dem Herzen und das Herz mit jeder guten Tat“ von Adolf Kolping, begrüßte Vorsitzender Martin Kaifler die zahlreichen Anwesenden im Gemeindezentrum St. Gallus. Pfarrer Rudolf Hagmann, der Impulsgeber des Abends, hatte sich entschuldigt, weil er die parallel stattfindende Diskussion über bezahlbaren Wohnraum in Tettnang nicht versäumen wollte. Martin Kaifler begrüßte namentlich und herzlich 15 neue Mitglieder und überreichte jedem ein Geschenk in Form von fair gehandeltem Tettnanger Kaffee. Die 20-jährige Julia Gehring, die in Zukunft die Vertretung der Kolpingjugend übernehmen wird, erhielt noch zusätzlich einen Blumenstrauß. Martin Kaifler wies auf das große Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie Tettnang hin, das am 9. und 10. Juni in der Stadt geplant ist. Es wird ein Gemeindefest mit einem abwechslungsreichen Programm und großer Bühne, Flyer dazu werden überall ausgelegt.

Es folgten weitere Hinweise auf spannende Termine in diesem Jahr, wie zum Beispiel im April ein Vortrag mit Pfarrer Rudolf Hagmann, die Maiandacht auf der Brünnensweiler Höhe mit anschließendem Hock, 50 Jahre Internationale Bodenseekonferenz der Kolpingsfamilien (IBK) bei einem Maitreff auf dem Bodenseeschiff Graf Zeppelin, Viertage KulTTour „Südtirol“ im Juni, Aktion Hoffnung „Kleider machen Leute“ im September sowie ein Familien-Event KulTTour ins Planetarium Laupheim.

Dankesworte gingen an das Nikolausteam mit Renate Rauscher-Röhr, das Theaterteam unter der Leitung von Johannes Stopper und an die Sternsinger mit Josef Hellmann, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnten. Anschließend berichtete Ausschussmitglied Michael Götz über das aufgeführte Theaterstück „Der wahre Jakob“, das ein überwältigender Erfolg gewesen sei. Ein großes Lob ging an das Schauspielerteam und alle helfenden Hände. Dank ging auch an Pfarrer Hagmann und an alle, die die Arbeit der Kolpingsfamilie unterstützen.

Schriftführer Ludwig Gehring informierte über die Veranstaltungen im letzten Jahr, wie zum Beispiel die Maiandacht auf der Brünnensweiler Höhe mit anschließendem Hock, den Besuch im Studio beim Radiosender SWR 4 sowie eine Führung mit der „Türmerin“ in Ravensburg.

Eberhard Rapel wird Ehrenmitglied

Kassierer Meinrad Gaißer berichtete, dass die Kolpingsfamilie Tettnang aktuell 76 aktive Mitglieder und 59 Fördermitglieder habe und legte einen positiven Kassenbericht vor. Spenden gingen in das afrikanische Simbabwe, nach Porcón in Peru sowie nach Sao Leopoldo in Brasilien. Der Tafelladen und die kirchliche Sozialstation erhielten ebenfalls Zuwendungen. Kassenprüfer Wolfgang Auchter bescheinigte dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung und Meinrad Gaißer sowie der gesamte Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war eine Änderung der Satzung. Da Martin Kaifler den Vorsitz abgeben wird und kein Nachfolger zur Verfügung steht, soll die Satzung vom Vorstandsmodell zu einem Leitungsteammodell verändert werden. Allerdings wird die neue Regelung erst nach der Jubiläumsfeier im Juni zum Tragen kommen, bis dahin ist das alte Vorstandsmodell noch aktiv. Siegfried Obert, zuständig für die Pressearbeit, übernahm die Wahlleitung. Die Satzungsänderung sowie die Interimsregelung wurden von den Mitgliedern einstimmig beschlossen.

In das neue Leitungsteam gewählt wurden: Iris Hehne-Häberle, Claudia Witzemann, Michael Götz, Josef Hellmann, Hans-Jürgen Mosch und Thomas Volz. Schriftführer: Ludwig Gehring, Kassier: Meinrad Gaißer. Beirat: Renate Rauscher-Röhr sowie das neue Mitglied Doris Bretzel.