Kolping wird jünger

Nach einem Jubeljahr 2018 mit einem Fest zum 50-jährigen Sternsinger-Jubiläum und dem 150-jährigen Vereinsjubiläum, war im Jahr 2019 Ruhe angesagt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Kolpingsfamilie durfte zum Jahresbeginn mit einem neuen Team durchstarten. Die Vorstandschaft wurde deutlich verjüngt. Zuständigkeiten wurden neu geordnet und der Internetauftritt hat ein neues Gesicht.

Bei vielen Treffen und einer Klausur ist das Team gestärkt und mit neuen Ideen in die Zukunft gestartet, heißt es. Dabei wurde am Kolpinggedenktag der der Blick in die Vergangenheit geworfen. Bei einem Gottesdienst zum ersten Advent mit anschließendem Hock im Gemeindezentrum wurden vom Sprecher des Leitungsteams, Thomas Volz, vier verdiente Mitglieder geehrt: Lothar Hagenmaier und Alfons Wolf für 70 Jahre Mitgliedschaft; Alfons Lerchenmüller ist seit 60 Jahren in den Reihen der familiären Vereinigung und nicht zuletzt Antonia Schmid, die seit 25 Jahren Mitglied ist. Was alle gemeinsam haben, ist der Mut und der Wille, zum Wohle der Kolpingsfamilie Tettnang einzutreten, heißt es weiter. In all den Jahren hätten die Geehrten bewiesen, wie wichtig das Ehrenamt ist. Als Mitglied stärkten sie die Kolpingsfamilie vor Ort und tragen so zum Gelingen der vielen Aufgaben in der St.-Gallus-Kirchengemeinde und in der politischen Gemeinde von Tettnang bei. An die Geehrten wurden Urkunden und Geschenke überreicht.

Das neue Jahr wird mit viel Tempo beginnen: Das Sternsingen und das Theater wird mit Hochdruck angegangen, erklärt die Kolpingsfamilie in der Pressemitteilung.