Kolping-Theater bereitet köstlichen Spaß mit Erich Kästners „Drei Männer im Schnee“

Endlich ist es so weit: Schnee gibt’s zwar keinen, aber beim Kolping-Theater in Tettnang dürfen Erich Kästners „Drei Männer im Schnee“ fröhliche Urständ' feiern und am Lindenbuckel Ski und auf der inneren Umgehung Schlittschuh fahren. Halt, da stimmt doch was nicht: Seit wann gibt es in Tettnang ein Grandhotel, dessen exklusive Gäste solchen Vergnügungen nachgehen? Tatsächlich haben Johannes Stopper und seine Spieler die Handlung kurzerhand vom Schweizer Nobelort in den Alpen nach Tettnang heimgeholt.

Ehrensache, dass hier die Gemahlin eines Autofabrikanten aus Zuffenhausen auf Männerfang geht und Geheimrat Tobler aus Stuttgart angereist kommt und kräftig schwäbelt - eine zusätzliche Würze für das köstlich unbeschwerte Spiel, das ohnehin schon bald für fröhliche Lacher sorgt. Da muss man nur die Miene des treuen Butlers Johann ansehen, wenn sein verehrter Chef voller Vorfreude in dem schäbigen Outfit auftaucht, mit dem er im Grandhotel den Winterurlaub antreten will, den er im Preisausschreiben seiner eigenen Firma gewonnen hat. Wer den vergnüglichen Film von 1955 noch kennt, darf sich freuen, das ganze liebenswerte Personal wiederzufinden - wer ihn nicht kennt, wird es mit all seinen Macken kennen und lieben lernen.

„Das lebenslängliche Kind“ hatte Erich Kästner die Dramatisierung seines 1934 erschienenen Romans „Drei Männer im Schnee“ genannt. Das „lebenslängliche Kind“ ist eben der Geheimrat, der laut seiner Hausdame „koin Millionär, sondern bloß en Ma, wo e paar Millione hot“ ist. Wie sonst könnte er am liebsten Linsen mit Saiten oder Maultaschen essen und sich wie ein Schneekönig darauf freuen, einmal „ohne den Zinnober als Millionär“ Urlaub zu machen. Umso schlimmer für das Grandhotel, dass es den „armen Schlucker“ in der eisigen Besenkammer unterbringt und tüchtig schuften lässt, während es den irrtümlich für den Millionär gehaltenen zweiten Gewinner nach Strich und Faden verwöhnt...

Die Handlung bleibt in den 1930er Jahren, eine Augenweide ist allein schon das reich ausgeschmückte plüschige Bühnenbild, eine Augenweide die Kostüme, Frisuren und Masken. Mit ansteckender Spielfreude sind alle dabei, allen voran Johannes Stopper als Inkognito-Geheimrat, der den aufgeblasenen Portier (Dr. Martin Pfeifer) und die so schön dümmliche Hoteldirektorin (Stephanie Rehm) tüchtig zum Schwitzen bringt. Stefan Lanz ist der kreuzbrave, ehrliche Dr. Hagedorn, der Gewinner des 1. Preises, der nicht nur einen Job, sondern in der munteren Hilde (Tanja Stopper) auch eine reizende Braut finden darf, Florian Schobloch der Butler, der in seine Rolle als Schifffahrtsbesitzer hineinwächst, Sabrina Junker die treue und mütterliche Hausdame, während Irene Grupp und Kathrin Rautenberger sich einen Spaß draus machen, als männermordende Bestien den armen Dr. Hagedorn zu überfallen. Bleibt noch Thomas Rehm als Hotelpage, der alles sieht und stumm bleiben muss, auch wenn er als Erster erfährt, wer der gepiesackte „Herr Schulze“ wirklich ist. (voi)