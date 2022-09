Kolping Tettnang besucht St. Eligius Kreßbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Argenstraße in Kressbronn hochkommend grüßt ein harmonisches Ensemble. Hinter der Friedenseiche von 1871 ragt die Eligiuskapelle von 1748 auf. Mit ihrem hoch im Geäst versteckten Zwiebeltürmchen. Dahinter Giebel und Weltkugel der katholischen Kirche. Ein Gang um diese Kapelle zeigt die lebhaften Rundungen und das Gesims mit einer um 1780 aufgemalten Sonnenuhr. Der Portalbogen trägt das Wappen der Montforter in einem Lorbeerkranz und der Jahreszahl 1748.

Seit der Besiedelung und in der Zeit der Christianisierung in den Jahren 7. und 8. Jahrhundert erleben die Menschen eine wechselvolle Geschichte. Zunächst zum Bistum Konstanz gehörend ist später das Generalvikariat Ellwangen zuständig. Bevor der Bezirk dann dem Landesbistum Rottenburg (-Stuttgart) 1828 zugeteilt wurde.

1937 wurde die große Kirche „Maria, hilf der Christen“ erbaut. Die Kapelle geriet etwas in den Hintergrund. 1954-1958 übernahm die Kapelle der Krieger- und Soldatenverein Kressbronn. Das war wohl ein Glücksfall. Hier konnte für die Gefallenen und Vermissten der Kriege eine würdige Gedenkstätte geschaffen werden. Mächtig steht auf Mosaikrund ein schlichter Steinwürfel mit Szenen aus der Passion. Geschaffen von dem Kressbronner Bildhauer Müller-Oerlinghausen.

Die Kolpinggruppe sprach noch gemeinsam ein Friedensgebet und stimmte ein Marienlied an. Der 8. September ist der Tag „Maria Geburt“. Beeindruckt von der Geschichte des Ortes und der schönen Kapelle konnten die Kolpinggeschwister zur Mittagszeit in dem gastlichen Haus „Kapelle“ einkehren und so einen interessanten Vormittag genüsslich ausklingen lassen.