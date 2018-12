Kolping-Nikolaus besucht rund 300 Kinder

Tettnang (tab) - Nikolaus und sein Knecht Ruprecht haben am Nikolaustag in Tettnang rund 80 Familien mit etwa 300 Kinder besucht. Etwa 30 Ehrenamtliche waren dafür im Auftrag der Kolpingsfamilie unterwegs. Dabei kamen Spenden im Wert von 1500 Euro zusammen. „Dieses Geld ist ganz bewusst für Anschaffungen wie Spiele und Bücher in den Kindergärten St. Gallus, Martin-Luther und Ramsbach bestimmt, für die sonst keine Etat da wäre“, sagt Claudia Witzemann vom Organisationsteam.

Bereits seit 1963 gibt es die Nikolaus-Aktion der Tettnanger Kolpingsfamilie. Ein fester Stamm an Ehrenamtlichen sorgt seit vielen Jahren dafür, dass jedes Jahr alle Familien, die es wünschen, vom Nikolaus besucht werden können. Einer der Nikoläuse tut dies seit Jahren, obwohl der 5. Dezember sein Geburtstag ist. Allen Ehrenamtlichen ist gemein, dass sie ihre Zeit gerne für die Kinder und die Tradition einsetzen. „Wir freuen uns aber immer über neue Unterstützer, die in die Rolle des Nikolaus schlüpfen möchten. Uns ist wichtig, dass bei uns der Bischof Nikolaus kommt, der ein schönes Gewand trägt und nicht irgendeine Verkleidung“, erklärt Elisabeth Aich.

Festzustellen sei, dass die Tettnanger Familien sehr gerne die Tradition pflegen und der Nikolausabend für viele ein wichtiger Tag sei, der mit gemeinsamem Essen, Gedichten und gemeinsamem Singen begangen werde. Ein Wandel sei allerdings zu beobachten: Blieben die Familien mit jungen Kindern früher eher unter sich, wenn der Nikolaus kam, würden heute meist mehrere Familien gemeinsam feiern. Claudia Götz weiß: „Die Tettnanger Kinder waren auch in diesem Jahr wieder sehr gut auf den Nikolaus vorbereitet: Die meisten sagten ein Gedicht auf oder musizierten für den Nikolaus. Auch bekam er viele Geschenke wie selbst gemalte Bilder.“