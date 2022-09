Kollision in der Kirchstraße: Leichte Verletzung, hoher Schaden

Eine leichtverletzte Person und rund 18 000 Euro Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Kirchstraße ereignet hat. Eine 40 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr von der Schillerstraße auf die Vorfahrtstraße ein und übersah dabei den Mercedes eines 22-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Mercedes abgewiesen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.