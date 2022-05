Kollision an Kreuzung: Unfallopfer müssen in Klinik

Drei verletzte Personen und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr bei Prestenberg ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 30000 Euro geschätzt.

Eine 51 Jahre alte Jaguar-Fahrerin wollte die Landesstraße 326 von Prestenberg kommend in Richtung Krumbach kreuzen. Dabei übersah sie laut den Ermittlern den von rechts aus Richtung Obereisenbach kommenden Mercedes eines 65-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Weitere Behandlung erfolgte im Krankenhaus

Der Mercedes prallte nach rechts ab und kollidierte mit einem aus Richtung Krumbach kommenden Skoda. Die 33-jährige Fahrerin stand an der Wartelinie. Bei dem Unfall erlitten die Unfallverursacherin im Jaguar sowie die 33-Jährige im Skoda leichte, der Mercedes-Fahrer eher schwere Verletzungen, so die Polizei. Die hinzugerufene Rettungsdienste brachten alle drei Beteiligten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Am Jaguar wird der Sachschaden auf rund 15000 Euro, am Mercedes auf etwa 10000 Euro und am Skoda auf rund 5000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr am Einsatzort, die sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte.