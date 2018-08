Kogenmale laden zum Oldtimer- und Klassiker-Treffen ein

Die Narrenzunft Kogenmale Obereisenbach lädt für Sonntag, 19. August zum bereits 26. Obereisenbacher Oldtimer- und Klassiker-Treffen ein. Ab 10 Uhr gibt es viele Fahrzeuge mit ihren Geschichten und Legenden zu sehen, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

Der Chromglanz alter Autos, Motorräder und Traktoren wird bei hoffentlich schönem Wetter, wieder die Herzen der Oldtimer/Klassiker Liebhaber erfreuen. Da bei den bisherigen Treffen eine große Steigerung von Teilnehmern und Besuchern zu verzeichnen war, ist die Narrenzunft Kogenmale als Veranstalter gespannt, was in diesem Jahr alles an Fahrzeugen auf dem Obereisenbacher Schulgelände zu sehen und hören sein wird.

Neben den Vorführungen ist auch in diesem Jahr ein Floh- und Teilemarkt geplant, bei dem vielleicht das lang gesuchte noch fehlende Teil der Sammlung zu finden ist, schreibt der Verein weiter. Zudem werden eine Oltimer-Ausfahrt durchs Hopfenländle, Vorführungen alter Landmaschinen sowie Oldieprämierungen der schönsten und weitest angereisten Fahrzeuge angeboten. Die Narrenzunft freut sich auf viele Besucher.