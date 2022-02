Kogenmale besuchen die GS Obereisenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Gumpigen Donnerstag besuchten die Kogenmale gemeinsam mit der Lumpenkapelle die GS in Obereisenbach. Dort wurden sie von den Kindern schon sehnsüchtig erwartet. Diese bewiesen, dass sie nicht nur den Narrenspruch der Kogenmale „Guck do na – de Kogema!“ kannten.

Belohnt mit Süßigkeiten feierten die Kinder mit Narren und Lumpenkapelle die Fasnet und die anstehenden Fasnetsferien. Zum krönenden Abschluss wurden noch alle mit leckeren Berlinern versorgt, die der Elternbeirat der GS Obereisenbach besorgt hatte. Foto: Stefanie Nieß