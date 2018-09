Knappe Niederlage nach guter Leistung für die SGA

Zum Auftakt der neuen Landesligasaison haben die Handballerinnen der SG Argental am Samstagabend bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen gastiert. Am Ende hatten die Gästemannschaft mit 25:28 (14:13) das Nachsehen. Laut Spielbericht war die Niederlage fürs SGA-Team unglücklich. Die ersatzgeschwächte Mannschaft zeigte eine starke kämpferische Leistung, welche jedoch nicht belohnt wurde.

Nach anfänglichem Abtasten ging Argental durch Ramona Endraß in Führung (1:0; 3. Minute). Vor allem im ersten Durchgang war die SGA die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich auf eine stabile Abwehr sowie einen sicheren Rückhalt im Tor verlassen. Im Angriff profitierten die Gäste von einer Überzahlsituation, wussten mit schönen Kombinationen zu überzeugen und setzte sich erstmals auf drei Tore ab (11:8, 22.). Die Gastgeberinnen zeigten sich jedoch nicht sehr beeindruckt und verkürzten mit der Pausensirene auf 13:14.

Nach dem Seitenwechsel startete die HSG deutlich druckvoller und glich gleich im ersten Angriff aus. Doch damit nicht genug: Zur Freude des lautstarken Publikums legten die Gastgeberinnen einen 4:0-Lauf aufs Parkett, ehe der SGA der nächste Treffer gelang (18:15, 34.). In dieser Phase gingen die SGAlerinnen zu unkonzentriert zu werke und schenkten durch einfache Fehler den Gastgeberinnen immer wieder den Ball.

Auch durch mehrere Unterzahlsituationen kam die Gastgeberinnen zu einfachen Toren, auch die Einzeldeckung gegen Dalin Kozok brachte die SGA kurz aus dem Konzept. Doch trotz des plötzlichen Rückstands ließen sich die Argentälerinnen nicht entmutigen und kämpften sich zurück in die Partie. Kurze Zeit später verwandelte Maike Bittner zwei Siebenmeter zum 21:19 woraufhin die Gastgeberinnen eine Auszeit nahmen. Im folgenden Angriff glückte der SGA der Anschlusstreffer (20:21, 45.). In dieser Phase vereitelte das SGA-Torhütergespann so manche Großchance der Gastgeberinnen, doch wollte der Ausgleich wollte nicht fallen.

Bis zur 50. Minute blieben die Gäste auf Schlagdistanz, ehe die Kräfte zunehmend schwanden, da viele SGA-Akteurinnen durchspielen mussten. Drei Minuten vor Schluss traf die HSG zur Entscheidung (27:22). In den Schlussminuten konnte die SG Argental noch dreimal den Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Das änderte nichts mehr an der Niederlage, sondern verhalf nur noch zur Ergebniskorrektur. Schlussendlich musste sich die SGA mit 25:28 geschlagen geben.

Trotz der ärgerlichen Niederlage kann das Team von SGA-Coach Uwe Bittenbinder viel Positives aus der Partie ziehen. An der Einstellung und am Kampfgeist hat es bei keiner Spielerin gefehlt. Am nächsten Wochenende steht der erste Heimspieltag vor der Tür. Zu Gast ist dann Aufsteiger SG Herbrechtingen-Bolheim.