Knappe Derbyniederlage

Nach vierwöchiger Spielpause haben Argentals Handballerinnen am Samstag eine knappe und vermeidbare Niederlage hinnehmen müssen. Trotz engem Spielverlauf zeigte sich der TV Weingarten in den entscheidenden Minuten effektiver und sicherte sich zwei wichtige Punkte. Laut Vereinsbericht ging die SG Argental mit angeschlagenen Spielerinnen in die Partie, die unter der Woche wegen Krankheit wenig trainieren konnten.

Die SGA kam besser ins Spiel als die Gastgeberinnen und führte nach wenigen Minuten mit 3:1 (6. Minute). Doch Weingarten wurde stärker und machte den Rückstand schnell wett. Es entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der sich keine Mannschaft einen wichtigen Vorteil erspielte. Die sonst so kompakte Abwehr der Gäste ließ die Aggressivität vermissen – wobei Torhüterin Wiebke Krause einige Großchancen der Weingartenerinnen zunichte machte und gleich in der Anfangsphase zwei Strafwürfe hielt. Im Angriff taten sich die SGA-Spielerinnen schwer und mussten sich jedes Tor hart erkämpfen. Über 8:8 (18.), 10:11 (27.) und 12:12 (29.) ging die SGA kurz vor der Halbzeit erneut in Führung.

Nach dem Seitenwechsel lief erstmal wenig zusammen im Spiel der Argentalerinnen. Abspiel- und technische Fehler prägten die Angriffsbemühungen. Zudem mangelte es an Bewegung und Zug zum Tor. Ein Geschenk, was Weingarten dankend annahm und erstmals auf drei Treffer davonzog (18:15; 36.).

Durch Einzelaktionen kam die SGA nun zu Toren. Jessica Jung sorgte für den Anschlusstreffer (20:21; 47.). Weingarten zeigte sich an diesem Tag jedoch entschlossener und kam über die linke Angriffsseite immer wieder zum Torerfolg.

Vier Minuten vor Spielende brachte die starke Stephanie Schneider ihren TVW endgültig auf die Siegerstraße (27:22). Argental mobilisierte nochmal alle Kräfte. SGA-Torhüterin Cathrin König verhinderte, dass Weingarten noch mehr davonzog – ein Doppelschlag durch Maike Bittner ließ den Rückstand nochmal schmelzen. Nach abgelaufener Spielzeit bekam Argental einen direkten Freiwurf zugesprochen, den Jung zum 26:28-Endstand verwandelte.

Trotz der Niederlage gewann die SG Argental, aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore, den wichtigen direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit gewertet wird. Und wegen eines Fehlers im Spielbericht wurde für den TV Weingarten ein Tor zu viel gewertet. Nun gilt es für die SGA, das Spiel abzuhaken und sich auf das Heimspiel gegen Neuffen vorzubereiten, was am kommenden Samstag stattfinden wird.