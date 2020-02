Klosterbrüder feiern ihr 20-jähriges Bestehen

Bereits zum 20. Mal jährt sich das Fasnetstreiben der Klosterbrüder Langnau, die aus einer Nachbarschaftsfreundschaft entstanden sind. Aus diesem Anlass wurden Hunderte von Luftballons verschenkt. Das ganze Jahr über ist die Gruppe aktiv, schreibe ndie Klosterbrüder. Ende April kranzen die Frauen meterlange Girlanden für den Maibaum. Zum ersten Advent wird an dieser Stelle dann ein schön geschmückter Weihnachtsbaum aufgestellt und jeden Adventsonntag werden gemeinsam Adventslieder gesungen. Der Baum wird dann zur Fasnet als Narrenbaum umdekoriert. Am Gumpigen werden erst diverse Firmen befreit und anschließend wird das Rathaus gestürmt. Bei den Klosterbrüdern trifft man auf Omas, Opas, Eltern, Kinder und Enkel – „eben auf eine starke Gemeinschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung.