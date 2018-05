Klosterbrüder entmachten Ortsvorsteher

Klosterbrüder, -schwestern und Argentaler Narren haben sich am Gumpigen Donnerstag um 11 Uhr vor dem alten Rathaus in Oberlangnau versammelt, um den Schlüssel der Ortsverwaltung an sich zu nehmen und den Ortsvorsteher abzusetzen. Auch die Mitarbeiter der ortsansässigen Firmen waren mit lauter Musik, guter Laune und reichlich Getränken von ihrer Arbeit weggelockt worden, was sich aber augenscheinlich nicht allzu schwierig erwiesen hatte.

Der entmachtete Ortsvorsteher Peter Bentele, von Kopf bis Fuß in SG Argental-Kluft und mit schicker Sonnenbrille, befand sich, in seiner Bewegung eingeschränkt, zwischen Schrättele, Bollenbachgeistern und Bollenweible. „Klösterle, Prösterle, auf d’Abtei, schütt’s nei“, klang es von den zahlreich anwesenden Klosterbrüdern und –schwestern. Örtliche Ereignisse und Malheurs des letzten Jahres wurden ausgiebig auf die Schippe genommen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Langnau gefühlt früher ein Ort ohne Klo gewesen sei. Die Fußballer hätten mangels Toilette so manchen Liter im Gebüsch am Spielfeldrand versickern lassen und da habe sich der Umweltschutz eingeschaltet und jetzt hätte sich das total geändert. Der Sportplatz habe ein Klo, die Kirche, der Dorfladen, das Rathaus und weitere seien schon geplant, sogar das Vereinsheim der Klosterbrüder, welches sowieso viel größer und auffallender werde, als das vom SG Argental, habe eines.

„Mir bauet sofort“

Als sichtbarer Beweis wurde das Vereinsheim auf Rädern mitgeführt, auf dessen WC Peter Bentele Platz nehmen durfte und über dem die Aufschrift „Mir sind froh – mir hond a Klo“ prangte.

Peter Bentele betonte, dass es im letzten Jahr auch reichlich Gutes in Form einer neuen Bewegung in Form von Grundsteinlegung und einem neuen Sport, der da heißt „Mir bauet sofort“ gab, dafür dankten ihm die Klosterbrüder herzlich mit einem „Peter wir danken dir – Halleluja“ und überreichten ihm einen recht schwer aussehenden Orden in Spatenform und mit „Danke“ beschriebenes Toilettenpapier. Auch der Dorftreff Ola 1, der als Treffpunkt bei Radlern, Wanderern sowie jungen und älteren Dorfbewohnern beliebt sei, wurde sehr lobend erwähnt. Die Klosterbrüder sowie alle anwesenden, närrischen Gruppierungen, wie Argentaler Wickinger, Kreuzritter Argental, Trommlerzug Argental, Narrenzunft Laimnau sowie eine flotte Gruppe Piraten und Piratinnen, die von einer ortsansässigen Firma dargestellt wurden, waren anschließend eingeladen, sich bei einer kräftigenden Suppe, Gebäck, Kaffee und weiteren Getränken aufzuwärmen und weiter zu feiern.