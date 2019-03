Klinikclowns erhalten 3970-Euro-Spende

„Eine schöne Tradition haben wir da seit 2005, und das ist bisher der höchste Spendenbetrag“, hat Claudia Schön, Geschäftsführerin der Brugger & Schön GmbH am Mittwoch bei der Spendenübergabe erklärt. Schließlich ist dieses Mal auch die stolze Summe von fast 4000 Euro zusammengekommen.

Die ergibt sich zum einen durch die Spenden, die beim Gäste- und Kundenevent mit der Theatergruppe Langnau, in der Bernhard Schön mitspielt. Die Eintrittsspende für „Alibi-Bauernhof“ in Höhe von 1985 Euro wurde zusätzlich von Brugger & Schön verdoppelt. Die Klinikclowns der Oberschwabenklinik Ravensburg zeigten sich bei der Übergabe begeistert. Den Spendenscheck haben Regina Lorenz alias Dr. Roberta Concerta und Beate Buhrmann alias Dr. Tilly Pfiffikus von Claudia und Bernhard Schön entgegengenommen. „Danke für Freude, die Sie möglich machen – staunen, zaubern und freche Witze machen. Dafür sind wir da, an schweren Tagen“, erklärte Bernhard Schön.

Das Geld können die Klinikclowns gut gebrauchen. Im vergangenen Jahr habe das Spendenvolumen leider zu wünschen übrig gelassen, sagte Lorenz. Daher seien Spenden wie diese höchst willkommen und notwendig.