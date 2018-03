Klinik Tettnang bekommt Umbau und Erweiterung

Der Umbau und die Erweiterung der Klinik Tettnang befindet sich in vollem Gange. An der Ostseite (Bild) entsteht ein viergeschossiger Neubau, in dessen erstem Obergeschoss die Notaufnahme saniert und das ambulante OP-Zentrum erweitert wird. Insgesamt werden vor allem Operationssäle saniert oder neu errichtet. Im ersten Untergeschoss wird der Technikbereich untergebracht, während der Bereich Lüftungs- und Elektrotechnik im zweiten Obergeschoss seinen Platz findet. Der jetzt laufende erste Bauabschnitt soll bis Ende dieses Jahres fertig sein. Die weiteren Bauabschnitte zwei und drei folgen im Jahr 2019, beziehungsweise bis Dezember 2020. Foto: sig