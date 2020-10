Klinik Tettnang bekommt neuen Krankenseelsorger

„Adieu und willkommen“ heißt es in diesen Tagen in der Klinik Tettnang, die zum Medizincampus Bodensee (MCB) gehört. Der langjährige Krankenseelsorger Michael Hagelstein wird im Oktober in den Ruhestand verabschiedet. Zu seinem Nachfolger ernannt wurde Konrad Krämer, der bereits im Dekanat die 75-Prozent-Stelle des Jugendseelsorgers innehat und nun zusätzlich die freigewordene Teilzeitstelle mit 25 Prozent übernimmt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Krankenhausseelsorge liegt in der Trägerschaft des Dekanats, das die Kosten für diesen seelsorgerlichen Bereich übernimmt: „Als Kirche ist es uns wichtig, für Menschen in Notsituationen dazu sein und Zeit zu haben für ein Gespräch am Krankenbett. In diesem Sinne wünsche ich dem neuen Seelsorger gute Begegnungen und Gottes Segen für seinen Dienst“, so Dekan Bernd Herbinger. Konrad Krämer hat sein Büro in Tettnang im Jugendstadl und ist schwerpunktmäßig für den östlichen Teil des Dekanats und das Krankenhaus Tettnang zuständig. Er nimmt seine Aufgabe ökumenisch wahr, das heißt in enger Zusammenarbeit mit Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner von der evangelischen Kirche. Bei der Amtsübergabe bedankte sich Jürgen Sachsenmaier von der Verwaltung des Klinikums, dass die Wiederbesetzung so zügig geklappt hat, denn die Seelsorge sei ein wichtiges Angebot für Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit physisch und psychisch stark belastet sind.