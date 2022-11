Klinik-Seelsorge in Tettnang ist wieder komplett

Das Seelsorge-Team an der Klinik Tettnang ist laut einer Mitteilung des Medizin Campus Bodensee wieder komplett: Jael Berger heißt die neue Kollegin von Konrad Krämer. Sie hat am 1. September ihre Pfarrstelle in der Martin-Luther-Kirchengemeinde Tettnang angetreten, wozu auch die Klinikseelsorge gehört.

„Der Austausch im Tandem ist uns ganz wichtig“, sind sich die beiden Seelsorger laut Mitteilung einig. Konrad Krämer, der als Seelsorger zwei Jahre vor Jael Berger in der Klinik Tettnang begonnen hat, ist demnach sehr froh, dass die vakante Stelle wiederbesetzt ist.

Ein neues Feld für Jael Berger

Gemeinsam haben sie sich auf die Gottesdienste in den kommenden Monaten geeinigt: Zwei Gottesdienste in der Klinikkapelle pro Monat, jeweils mittwochs und samstags um 18 Uhr. Außer im Advent: Da wird jeden Sonntagabend um 18 Uhr zu einer Adventsandacht eingeladen.

Die Klinikseelsorge ist für die 33-jährige Jael Berger ein neues Feld. Daher beginnt sie neben ihren pastoralen Aufgaben berufsbegleitend eine Klinik-Seelsorge-Ausbildung. Den Kontakt zu ihrem katholischen Kollegen Krämer, der zu 75 Prozent in der Jugendseelsorge des Dekanats Friedrichshafen tätig ist, empfindet die junge Pfarrerin laut Mitteilung als bereichernd.

Und beide freuen sich, dass sie nun gemeinsam seelsorgerisch für die Patientinnen und Patienten, die Angehörigen sowie das Personal der Klinik Tettnang da sein können.