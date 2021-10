Klimaschutz gewinnt im Sportstättenbau an Bedeutung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wichtige Unterstützung in schwierigen Zeiten: Der Württembergische Landessportbund (WLSB) fördert in diesem Jahr 399 Bauprojekte von Mitgliedervereinen mit insgesamt über 7,8 Millionen Euro. Im Sportkreis Bodensee kommen sieben Sportvereine mit acht Bauprojekten in den Genuss von Fördergeldern. Die Zuschüsse betragen 55.790 Euro bei Gesamtbaukosten von 284.540 Euro.

„Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es für die Sportvereine besonders wichtig, ihre Sportstätten für die Mitglieder attraktiv und zukunftsfähig zu machen. Ohne entsprechende Fördergelder könnten die Bauvorhaben nicht verwirklicht werden”, sagt Sportkreis-Präsidentin Eveline Leber.

Die höchsten Fördergelder gehen an die Kressbronner Segler (11.320 Euro) für die Sanierung ihres Vereinsheims sowie an den FV Langenargen (10.500 Euro) und den SV Kehlen (10.470 Euro), die beide ihre Flutlichtanlage auf LED umgestellt haben. Außerdem erhalten der TSV Meckenbeuren (8.560 Euro für Gerätegaragen sowie Sanierung der Sanitäranlagen und Geschäftsstelle), der TSV Tettnang (6.110 Euro für eine Beregnungsanlage und der Reit- und Fahrverein Tettnang (3.600 Euro für den Reithallenboden) Gelder vom WLSB.

„Unsere Vereine kümmern sich intensiv um Erhalt und Erneuerung bestehender Vereinsanlagen. Dabei rücken ökologische, energetische und damit nachhaltige Aspekte immer stärker in den Fokus“, sagt WLSB-Präsident Andreas Felchle. So wurde in der aktuellen Förderrunde etwa 46 Mal Unterstützung für die Umrüstung von Flutlichtmasten oder Hallenbeleuchtung auf LED bewilligt. Ebenso erhielten mehr als 30 Vereine Zuschüsse für die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Der WLSB-Präsident geht davon aus, dass diese Entwicklung bei den Sportvereinen anhalten wird. Dass die Landesförderung für Vereinssportstätten im Solidarpakt IV für die Zeit ab 2022 deutlich aufgestockt wurde, sei auch in Sachen Klimaschutz sehr wichtig gewesen, ergänzt der WLSB-Präsident. Auch aus Sicht des Sportkreises Bodensee sei die deutliche Aufstockung für den Vereinssportstättenbau im Solidarpakt IV das richtige Signal gewesen, um in diesen schwierigen Zeiten die Investitionsbereitschaft der Sportvereine zu erhalten.