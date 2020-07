Klima: „Jeder Strohhalm muss ergriffen werden“

Eine Heizungsanlage mit Hackschnitzeln wird seit 20 Jahren von der Stadt Tettnang am Manzenberg betrieben. Mit dieser Heizanlage werden das komplette Schulzentrum sowie die Stadthalle und die bestehende Sportanlage beheizt. Nun wird ein neuer Heizkessel benötigt und außerdem soll die neue Sporthalle mit an das Netz angeschlossen werden. Neue Wohngebiete, wie zum Beispiel das Ackermann-Areal mit 270 Wohneinheiten, könnten direkt mit angeschlossen werden, wenn die zu erneuernde Heizung entsprechend geplant und dimensioniert wird. So könnte nach vorläufiger Schätzung ein CO2- Ausstoß von rund 200 Tonnen pro Jahr verhindert werden. Wenn sich viele Nutzer die Technologie teilen, würde es für den Einzelnen kostengünstiger. Nachträglich ein Wärmenetz einzubauen, sei aufwendiger und teurer. Der interfraktionelle „Arbeitskreis Energie“ des Gemeinderats ist davon überzeugt, dass sich solch eine Chance in den nächsten 30 Jahren nicht noch einmal bietet. Zumal weitere Gebiete, wie das Baugebiet Hermannstraße oder der Loreto-Kindergarten mit angeschlossen werden könnten. Der Arbeitskreis bereitet das Thema für die weiteren Beratungen und Beschlüsse im Technischen Ausschuss und im Gemeinderat vor, um noch vor der Sommerpause einen Grundsatzbeschluss zur weiteren Vorgehensweise zu verabschieden.