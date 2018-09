Kleinere Änderungen bei CDU Stadt- und Ortsverband

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein junger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Schwaben in ein Wohnhaus gekracht. Der 18-Jährige hob in einer Linkskurve in Stötten am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) mit seinem Auto ab und segelte mehrere Meter durch die Luft.

„Anschließend prallte der Wagen in eine Hauswand, überschlug sich und blieb kopfüber auf einem geparkten Auto liegen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.