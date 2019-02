Kleine Narren trotzen Schnee und Kälte

Trotz kaltem Wetter und Schneetreiben ist der Kinderumzug in Tettnangs Innenstadt gut besucht gewesen. 31 Gruppen haben am Sonntag ab 16.25 Uhr am Kinderumzug der Narredei Dettlang – Dolang teilgenommen. Das Angebot der Feuerhexen wurde durch die Show „Kinderquatsch mit TomTom und Coco“ auf dem Montfortplatz eröffnet, bei der Zunftmeister Thomas Bürgin („TomTom“) und Corinna Maier, Jugendwartin der Zunft, als „Coco“ die Kinder zum Lachen und Tanzen animierten. Die Aufführungen der Kinder- und Jugendtanzgruppen, die im Anschluss geplant waren, entfielen aufgrund des Schneefalls. Stattdessen ging es direkt zum Umzug, der pünktlich um 16.25 Uhr startete und die Gruppen zweimal durch die Montfort- und die Schulstraße führte.

Mit dabei war wie gewohnt nicht nur der fasnetsbegeisterte Nachwuchs der Zünfte, sondern auch Teilnehmer aus den umliegenden Vereinen, Fanfarenzüge und Kinder des Hortes an der Schillerschule, dem Spatzennest und dem Kinderhaus Tettnang. Für die musikalische Unterhaltung sorgten beispielsweise die „Mini Musik Neukirch“ und der „Freie Fanfarenzug Graf Anton“. Im Anschluss an den Umzug wurden auf dem Montfortplatz langjährige Mitglieder der Tettnanger Feuerhexen geehrt und die Hexentaufe vollzogen. Neun Mitglieder stellten sich dem Hexenmeister, der den Nachwuchs in historischer Zeremonie in den Bund des Tettnanger Vereins aufnahm.