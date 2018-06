Kleine Mäschgerle kommen groß raus

Tettnangs Narrenzunft muss sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen: Beim Kinderball in der Stadthalle ging am Dienstag der Punk ab, zeigten furchterregende Teufel, liebliche Prinzessinnen oder schießfreudige Cowboys, was in ihnen steckt: nämlich überaus gute Laune, reichlich Rhythmusgefühl und jede Menge Sinn für Spaß und Humor.

Die kleinen Narren, die sich extra für dieses Spektakel in Schale geworfen hatten und die von ihren Muttis und Omis liebevoll als kleine Vampire oder Clowns geschminkt wurden, marschierten laut singend und Hände schwenkend bei der Polonaise der Narrenzunft durch den Saal und ließen auch den Tanz auf der Bühne nicht aus. Zu diesem forderte „Gundel“ Braunger auf, die übrigens nach 20 Jahren zum letzten Mal bei der Kinderfasnet auf dem Podium stand und den Nachmittag mit sehr viel Charme und Herzblut moderierte.

Als Überraschung gab’s für die Powerfrau einen Blumenstrauß, überreicht von Zunftrat Michi Pfau, der sie für ihre Arbeit mit reichlich Lob bedachte. Das gab es übrigens auch für die Auftritte der Jugendblaskapelle und des Balletts der Narrenzunft einschließlich Garde. Sie alle hatten Unterhaltsames im närrischen Gepäck, sodass am Dienstag Langeweile zum Fremdwort wurde.

Was wäre der Kinderball jedoch ohne „Ottl“? Er begleitete musikalisch fast sämtliche Auftritte und gab so manchen schmissigen Song zum Besten, ganz nach dem Motto „Oh, wie isch die Fasnet schee“. Spätestens bei „Hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer“ gab’s dann für Jung und Alt kein Halten mehr: Der ganze Saal sang bei diesem Ohrwurm mit und ließ gleichzeitig Hüften und Arme kreisen.

Wer dann dann nach so viel Anstrengung eine kleine Verschnaufpause oder Stärkung brauchte, bekam beides. Leberkäswecken und leckere Kuchen gab’s an verschiedenen Ausgabestellen, ebenso Getränke.

Etwas ruhiger ging’s im Foyer zu. Dort lockte ein Bastelangebot, aber auch das Instrumentenkarussell. Bei diesem konnten die jungen Narren nach Lust und Laune testen, ob sie auf eher auf Trompete oder Klarinette „stehen“.

Ein Video zum Kinderball gibt es ab Mittwochnachmittag auf

schwaebische.de