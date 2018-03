Kleiderbasar bietet großes Angebot

Der Waldkindergarten hat am vergangenen Samstag in der Stadthalle von 10 bis 13 Uhr wieder einen Kleiderbasar rund um Baby und Kind veranstaltet. Viele Eltern waren von dieser Aktion begeistert und kamen zum wiederholten Mal – gibt es hier doch alles an Kleidung, was Kinder für den kommenden Frühling und Sommer brauchen.

„Es ist sehr schade, die Sachen wegzuschmeißen, wenn sie noch gut sind“, sagte eine Mutter. Die große Auswahl an Spielen, Büchern, Klamotten, Kindersitzen und -wägen auf großem Raum, aber auch die übersichtliche Sortierung und die hausgemachten Kuchen im Foyer lockten viele Familien. Etwa 250 Helfer, die aus Erziehern des Kindergartens und Eltern bestanden, trugen zu dieser Aktion bei. „Neu ist dieses Jahr, dass an den Klamotten anstatt Klebestreifen nun Etiketten hängen, wie in einem echten Laden“, so Veranstalterin Sonja Müller, die mit dem Basar sehr zufrieden war und viele positive Rückmeldungen bekam.