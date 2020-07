Klaus Kuglmeier ist neuer Präsident des Rotary-Clubs

Mit begrenzter Teilnehmeranzahl und Corona konformen Maßnahmen hat im Hopfengut 20 in Tettnang der Präsidentenwechsel und die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern des Rotary Clubs Friedrichshafen-Tettnang stattgefunden. Laut einer Pressemitteilung folgt Klaus Kuglmeier auf Hermann Wieland an der Spitze des Rotary-Clubs.

Mit einem herzlichen Dank an alle, die im rotarischen Jahr 2019 /2020 mitgewirkt und zum Erfolg beigetragen sowie sich für ein konstruktives und gedeihliches Clubleben eingesetzt haben, beendet Hermann Wieland laut der Mitteilung seine erfolgreiche Präsidentenzeit, wobei er in die Annalen als Corona-Präsident eingehen wird. Als Resümee bleibe festzuhalten, dass vieles von dem, was geplant war, auch umgesetzt werden konnte, beispielhaft ein Mehr an Kommunikation und Transparenz, heißt es weiter. Als letzte Amtshandlung übergab Hermann Wieland nach Aufnahme der neuen Clubmitglieder demnach die Clubinsignien an den neuen Präsidenten des rotarischen Jahres 2020/2021, Klaus Kuglmeier, und wünschte gutes Gelingen und viele gemeinsame Aktivitäten. Unter der Überschrift „Alles ist im Fluss“ stellte dieser in Umrissen das Programm für das rotarische Jahr 2020/2021 vor und betonte insbesondere die Fortführung der sozialen bestehenden Projekte sowie des Ehrenamtspreises im Club. Mit dem Wunsch, weiterhin gesund zu bleiben und die Online-Teilnahme an den Meetings weiter fortzusetzen, endete der amtierende Präsident Klaus Kuglmeier schließlich mit derAufforderung: „Packen wir es an!“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Rotary ist laut eigenen Angaben die älteste internationale Serviceclub-Organisation der Welt: Die 33 100 Rotary Clubs in mehr als 200 Ländern verfügten über 1,2 Millionen Mitglieder. In Deutschland seien es heute fast 52 000 Mitglieder in 1011 Clubs. Angehörige verschiedener Berufe hätten sich unabhängig von politischen und religiösen Richtungen zusammengeschlossen. Rotarische Ziele seien humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Der RC Friedrichshafen-Tettnang wurde 1988 gegründet und hat derzeit 71 Mitglieder.