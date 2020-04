Klappstuhl schnappen und los geht’s

Wer alleine lebt oder gerade wenig Kontakte hat, dem fällt die Isolation, die die Corona-Pandemie erfordert, besonders schwer. Barbara Neuschel, die sonst im Schenkregal der Anlaufstelle für Bürgerengagement mit Leidenschaft Dienst tut, hat sich dazu etwas einfallen lassen.

Neuschel findet Telefonieren zwar gut, aber die persönlichen Kontakte fehlen ihr sehr. Da hatte sie eine Idee: Ausgerüstet mit einem kleinen Hocker klingelte sie an der Haustür einer Freundin und hielt einen kleinen Schwatz mit ihr – in sicherer Distanz und ohne jeden Körperkontakt, denn nicht einmal den Stuhl musste diese ihr hinstellen. Auch bei einer Wiederholung der Aktion bei Melanie Friedrich in der Anlaufstelle war kein Haken zu finden: Abstand gewahrt, maximal zwei Personen und trotzdem miteinander geredet, gelacht, geschwiegen. Durch den breiten Bürgersteig konnten auch Passanten gut den Abstand zu Barbara Neuschel wahren. Darauf weist laut Pressemitteilung der Anlaufstelle für Bürgerengagement auch das Ordnungsamt hin: Wer es wie Neuschel machen möchte, sollte beim Platzieren des Stuhls darauf achten, dass auch andere noch mit genug Distanz vorbeikommen können. Generell ermuntert die Anlaufstelle für Bürgerengagement zur Nachahmung: „Fallen Ihnen vielleicht Menschen in Ihrer Nachbarschaft ein, die sich freuen würden über so einen Besuch? Das sind nicht immer nur alte Menschen, auch viele junge leben alleine. Dann Hocker oder Klappstuhl geschnappt und los geht’s“, heißt es in der Mitteilung.

Wer gerade keine Freunde, Bekannte oder Familie zum Besuchen hat und sich traut, darf auch gerne mal Fremde besuchen. Smalltalk-Ideen und Vermittlung erhalten Interessierte, die besuchen oder besucht werden wollen, unter Telefon 0151 / 20 59 12 80.

Die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang macht ein besonderes Angebot für alle Menschen, die derzeit das Bedürfnis nach einem Schwätzle haben. Ziel der Initiative ist es, Einsamkeit zu lindern, das Gefühl der Isolation zu unterbrechen, Kommunikation zu ermöglichen und über Gespräche menschliche Nähe zu geben. Unter der Handynummer 0151/20591280 dürfen sich Tettnanger melden, die Lust auf ein nettes Schwätzle haben. Der ehrenamtliche Telefondienst der Anlaufstelle führt die Kontakte zusammen. Ob es bei einem einmaligen Gespräch bleibt, Telefonfreundschaften entstehen oder sich vielleicht auch ein persönlicher Kontakt (mit dem gebotenen Mindestabstand natürlich und am besten im Freien) ergibt, entscheiden die Kontaktierten selbst.