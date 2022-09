Kita Schäferhof hat ihre Türen geöffnet

Die katholische Kindertagesstätte Loreto ist Anfang April aus dem Gebäude am Vogelherdbogen ausgezogen und hat seit Mitte April als städtische Kita Schäferhof den Betrieb aufgenommen. Seitdem kommen regelmäßig neue Kinder in den Kindergartengruppen an, teilt Lena Knapp, Ständige Leitungsvertretung der Kita Schäferhof, mit.

Das neue Team aus Fachkräften erstellt derzeit das pädagogische Profil und überarbeitet die Organisation der Kita. Die Kinder, die Eltern und das Team lernen sich im Augenblick kennen und wachsen zunehmend als Gemeinschaft zusammen, sagt Lena Knapp. Dabei haben sie erste Aktionen zum Mutter- und Vatertag veranstaltet und Ausflüge in den Schäferhofwald gemacht. Auch die Hochbeete bepflanzten sie bereits.

Kurz vor den Sommerferien feierte die Kita-Gemeinschaft dann ein Sommerfest als gemeinsamen Abschluss. Eltern, Kinder und Erzieherinnen lernten sich bei Buffet, Picknick und Spielstationen gegenseitig kennen und tauschten sich aus.

Geplant ist, ab September auch im Krippenbereich im Erdgeschoss den Betrieb aufzunehmen, berichtet Lena Knapp. Die Eröffnungsfeier soll nach Plan April nächsten Jahres stattfinden.