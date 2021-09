Kißlegg ist mehr als einen Besuch wert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da die erste Führung des Förderkreis Heimatkunde nach Kißlegg schnell ausgebucht war, fand am 28. August eine zweite Exkursion ins Neue Schloss Kißlegg statt.

„Cousine Eugenie“ war an diesem Tag verhindert, deshalb wurden wir von der Führerin Christine Vidic durch die Räumlichkeiten geführt. Dies tat aber dem Interesse und der Freude der Teilnehmer an der lebendigen und informativen Führung keinen Abbruch. Im Lüsterzimmer, das heute als Trauzimmer genutzt wird, verweilten wir länger. Dort bekamen wir, sitzend auf dem barocken Mobiliar, einen historischen Überblick und Erläuterungen zu den unterschiedlichen Nutzungen des Gebäudes. Dieses wurde beispielsweise, bis zur Übernahme durch die Gemeinde, jahrelang als Krankenhaus genutzt. Übrigens findet man aufgrund der Herrschaftsverhältnisse in Kißlegg alles doppelt, vom Schloss angefangen bis zu den Spitälern und Amtshäusern. Der Schlossbau wurde ungefähr zur selben Zeit wie das Neue Schloss in Tettnang errichtet und 1727 fertig gestellt. In Tettnang brannte das Schloss allerdings 1753 ab, was dem Gebäude in Kißlegg erspart blieb. Auch der in Tettnang tätige Joseph Anton Feuchtmayer war dort tätig. Die acht Sibyllen im Schloss sind ein beeindruckendes Frühwerk dieses Künstlers. Gespickt mit Anekdoten der im Ort verwurzelten Führerin verging die Führung wie im Flug. Da die Gemeinde noch viel zu bieten hat, wird dies sicher nicht der letzte Besuch des Förderkreises Heimatkunde in Kißlegg gewesen sein.