Kirchturm erstrahlt in neuem Glanz

Seit Freitag glänzt die Turmspitze von Laimnaus Kirche wieder in leuchtendem Gold. Zum Abschluss der Renovierungsarbeiten haben Flaschner und Maler die frisch vergoldete Kugel, das Kreuz und den Wetterhahn an ihren Platz auf der Turmspitze zurückgebracht. Um den zeitaufwändigen Auftrag aus Blattgold nicht zu beschädigen, trugen alle vier Handschuhe. Auf den Turm hinauf hatten sie auch drei Dokumentenkapseln gebracht.

Was man von der Ortschaft Laimnau schon aus der Ferne sehen kann, ist der Kirchturm. Er bekleidet aber weit mehr als nur diese orientierende Funktion. Wie jeder Turm ist er ein prägendes Element in der Dorfsilhouette. Er setzt einen Akzent in der Landschaft und ist zudem ein kulturelles Symbol ersten Ranges. Als solches soll er in wertigem Zustand sein, zumal der Blick vieler Menschen an ihm entlang hinauf in die Höhe strebt. Ein neuer Anstrich war deshalb der erste Schritt bei der Renovierung. Als Verbindung zwischen Erde und Himmel weist der Turm über das Weltliche hinaus und ist Teil des sakralen Kirchenraumes.

Der Kirchturm bietet in ganz praktischer Funktion als Träger einer großen Uhr auch in der digitalen Gegenwart Orientierung über die Tageszeit. Die alten Uhrblätter waren voller Rost und unansehnlich geworden. Deshalb erhielt der Turm neue Uhrenblätter aus Aluminium mit Kunststoffbeschichtung. So halten sie der Witterung besser Stand.

In weiterer Funktion trägt der Kirchturm die Glocken in sich, deren Läuten nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für viele andere zum Kulturgut der Region zählen. Am Turm waren die hölzernen Schall-Läden marode und wurden deshalb durch neue ersetzt. Eine neue Holztüre im Inneren des Turmes wurde ebenfalls eigens gefertigt und eingebaut.

Der Wetterhahn über dem Kreuz dient zwar dazu, die Windrichtung anzuzeigen. Er darf aber auch als christliches Symbol der Reue und Umkehr gesehen werden, denn Petrus hat seinen Verrat an Jesus „ehe der Hahn kräht“ später bereut.

Neben diesen praktischen Funktionen und kulturellen wie christlichen Bedeutungen blickt der Turm als historisches Gebäude auf eine lange Geschichte zurück. In Laimnau ist schon seit dem 14. Jahrhundert eine Kirche nachgewiesen. Ihr Turm hat sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt und sein heutiges Gesicht mit den vier Giebeln erst im Jahr 1886 erhalten. Damals wurden die vier Zifferblätter der Uhr um eineinhalb Meter nach oben versetzt und der Turmhelm erstmals mit Zink verkleidet. Die erste Generalsanierung erfolgte etwa 100 Jahre später, 1982. Nach dem Krieg mussten kleinere Reparaturen getätigt werden, denn der Turm hat diesen im Großen und Ganzen heil überstanden.

Nach Abschluss der aktuellen Arbeiten bleibt nur noch, die genaue Höhe des Turms zu berechnen. Die bisher geltende Höhe von 36 Metern erwies sich nämlich beim Gerüstbau in diesem Jahr als zu niedrig berechnet. Nach 36 Metern Gerüsthöhe war man noch nicht oben angekommen.

Kapseln von 1886 und 1982

Pünktlich zum Peter- und Paul-Fest zeigt sich der Turm nun von seiner besten Seite. Die Veranstaltung wird ihm besonders viel Publikum bescheren, wird es doch als ein Höhepunkt der „Heimattage Argental“ in großem Stil begangen. Zwei der Dokumentenkapseln, die auf den Turm gebracht wurden, lagern übrigens schon seit 1886 und 1982 in der Kugel. Die Dritte trägt die Jahreszahl 2019. In jeder Kapsel befinden sich Dokumente wie eine Tageszeitung, Münzen und ein Restaurierungsbericht. Sie sind für kommende Generationen bestimmt.

Die letzte Renovierung des Turmes fand im Jahr 1982 satt. Damals wurde der so genannte Helm auf dem Dach komplett saniert. Seit geraumer Zeit standen nun weitere Renovierungsmaßnahmen an. Der Kirchengemeinderat hatte diese vor zwei Jahren beschlossen und in die Wege geleitet. Nun ist sie abgeschlossen.