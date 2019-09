Kirchliche Sozialstation Tettnang erhält mobile Unterstützung

Die Sparkasse Bodensee hat der kirchlichen Sozialstation in Tettnang ein Auto gespendet. Neben Zuverlässigkeit und sinnvoller Ausstattung für den Pflegedienst und den damit manchmal verbundenen Transport von Pflegepersonen sollten die Fahrzeuge der Sozialstation die hohe Dauerbeanspruchung gut verkraften, heißt es in der Pressemitteilung des Geldinstituts. Nur wenige Modelle vereinen diese Anforderungen. Die Geschäftsführung der kirchlichen Sozialstation habe sich deshalb für einen Wagen entschieden, der die meisten Anforderungen erfülle und zudem kompakt und wendig sei. Mit dem Fahrzeug könne sich das Team der Sozialstation Tettnang nun an 365 Tagen im Jahr um Patienten in ihrem persönlichen häuslichen Umfeld kümmern.

Die Spende stammt laut Pressemitteilung aus dem Reinertrag des PS-Los Sparen und Gewinnen. Eine Sparform, bei der ein kleiner Teil des Sparbeitrages sozialen Zwecken zugute komme.