Kirchenpatrozinium St. Dionysius in Hiltensweiler

Am Sonntag, 16. Oktober, feierten wir in der Kirchengemeinde Hiltensweiler in einem festlichen 10.00 Uhr Gottesdienst unseren Kirchenpatron, den Heiligen Dionysius.

Vor dem Gottesdienst stellten sich unsere Musikkapelle, die Soldatenkameradschaft und die Blutreitergruppe mit ihren Fahnen auf.

Begleitet von Marschmusik und Böllerschüssen wurde Pfarrer Angelo samt Ministranten unterhalb der Sakristei abgeholt. Auch eine Gruppe von Kindergartenkindern samt Erzieherinnen reihte sich in die Prozession ein.

Die Fahnenabordnungen, unsere Kindergartenkinder und Pfarrer Angelo mit Ministranten zogen, begleitet von schöner Orgelmusik, in die wunderbar geschmückte Kirche ein.

Zur Begrüßung erläuterte Pfarrer Angelo verschiedene Stationen aus dem Leben des Heiligen Dionysius, der im französischen Denis genannt wurde. Seit dem Jahr 1450 ist er einer der vierzehn Nothelfer. Schon im 15. Jahrhundert wurde er zur Linderung bei Kopfschmerzen angerufen. Aber auch bei Tollwut, Gewissensunruhe und Seelenleiden suchte man Rat beim Schutzheiligen.

Nach der Begrüßung machten sich die Kindergartenkinder auf den Weg zum Kindergarten, wo sie zusammen mit den Erzieherinnen einen Kindergottesdienst feierten.

Die Kirchengemeinde durfte mit Pfarrer Angelo einen kurzweiligen aber dennoch sehr festlichen Gottesdienst mit schönen Liedern, begleitet von unserer Organistin Bernadette Haberbosch, mitfeiern.

Vor dem Schlusssegen gab unsere erste gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Frau Anita Zacher, noch ein paar Rück-, Aus- und Einblicke in die Arbeit des Rates sowie die aktuellen Sachstände zu verschiedenen Projekten, wie Orgelrenovierung und Gestaltung Südfriedhof. Sie betonte auch, dass wir in dieser für alle schwierigen und unsicheren Zeit, Gottes Zuspruch mehr denn je brauchen.

Frau Zacher sprach ihren Dank an alle Mitwirkenden, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, aus. Aber auch allen stillen und zuverlässigen Helferinnen und Helfer, die das ganze Jahr über zum Erhalt eines lebendigen Kirchengemeindelebens beitragen, gebührt ein herzliches Dankeschön.

Herzlich willkommen seien auch all jene, die sich berufen fühlen etwas zum Gelingen beizutragen.

Mit den Worten: „Wir sind zuversichtlich – Gott lässt uns nicht im Stich“ schloss Frau Zacher ihre Ansprache und lud Alle zum traditionellen Frühschoppen in den Ritter-Arnold-Saal ein.